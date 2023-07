Horacio Rodríguez Larreta presentó su plan habitacional

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, adelantó un plan habitacional que llevará adelante si es electo presidente. El programa implica la extensión de una línea de créditos hipotecarios y una nueva ley de alquileres.

"Vamos a recuperar el crédito hipotecario para todos los argentinos. Vamos a devolverle a la clase media el sueño de una educación pública de calidad, de acceder al trabajo, de tener una casa propia, de vivir en paz y con seguridad, y de progresar”, aseguró el precandidato presidencial.

Y sostuvo: “El sueño de la casa propia es una aspiración compartida por todos los argentinos, una herencia de esa cultura inmigrante, de asegurar el futuro en ladrillos. Este gran sueño que caracterizó a la Argentina hoy está roto”.

Las 9 propuestas de Rodríguez Larreta para el acceso a la vivienda

1) Crédito hipotecario: “Vamos a recuperar el crédito hipotecario con créditos que tengan una indexación paralela a los sueldos, respetando siempre la estabilidad jurídica. Para eso vamos a crear un fondo de compensación que le de previsibilidad a las familias de cuánto van a tener que pagar cada mes. Cuando la cuota aumenta más que el sueldo, el fondo va a cubrir la diferencia para que cada uno pague en función del aumento del sueldo, pero también que el acreedor cobre lo que corresponde”.

2) Subsidio a las tasas de los créditos: “En lugar que tenga un Estado que construya y regale casas, vamos a tener un Estado que acompañe a las familias según las posibilidades que tenga cada una para que pueda comprarse su casa propia”.

3) Hipotecas para vivienda en pozo: “Vamos a permitir que se pueda pedir una hipoteca para una vivienda en pozo. Hoy solo se puede pedir sobre viviendas ya construidas. Esto lo vamos a cambiar para que puedan ahorrar al comprar departamentos en pozo que son siempre más baratos”

4) Aumentar la oferta de viviendas: “Vamos a trabajar con municipios y provincias para agilizar y simplificar los trámites y permisos para construcción y escrituración. Hoy todavía hay una maraña burocrática de tramites que complica, demora e imposibilita la construcción de viviendas nuevas”.

5) Votar una nueva ley de alquileres: “Con contratos de dos años y un sistema de la cuota del alquiler que priorice el acuerdo entre las partes. La ley de alquileres actual fracasó".

6) Fomentar la construcción de viviendas "para alquiler con beneficios impositivos para construir, alquilar y facilitar el acceso a los terrenos, con la idea de que se construya en las zonas donde más se necesita".

7) Premiar a los "buenos inquilinos": "Hay 8 millones de trabajadores independientes que como no tienen un recibo de sueldo formal no pueden pedir un crédito. Vamos a dar una constancia que sirva de buena conducta crediticia para acceder a los créditos".

8) Invertir en obras: “Para conectar a los conectar a dos millones de hogares argentinos a la red de cloacas, agua potable y luz eléctrica. El acceso a los servicios públicos es un derecho no un privilegio. Hay 2 millones de hogares que no tienen agua de red, 4 de cada 10 no tienen cloaca, más de un millón viven cerca de un basural o se inunda”.

9) Dar créditos "para que más de un millón de familias más necesitadas puedan mejorar su hogar, además de mejorar los sistemas de desagües pluviales y a cerrar más de 500 basurales a cielo abierto".