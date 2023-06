La respuesta de Horacio Rodríguez Larreta a Mauricio Macri tras sus duras críticas

El jefe de gobierno porteño y precandidato a Presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la polémica por la posible incorporación de Juan Schiaretti a su coalición. En ese sentido, por un lado, negó que esté considerando al gobernador de Córdoba como su compañero de fórmula; y por otro, se refirió a las críticas que Mauricio Macri disparó contra él, acusándolo de poner "en crisis" el espacio.

“Jamás me han escuchado criticar a alguien de JxC, aunque a mí sí me lo hagan. Pero esto no es ojo por ojo y diente por diente. Respeto a Mauricio Macri, trabajo con él desde hace 23 años. A lo largo de este tiempo tuvimos muchas coincidencias, pero podemos tener alguna diferencia. No hablé con él, pero más allá de eso creo que en esto hay que sumar”, aseguró Larreta durante una entrevista con Vilouta 910 en los estudios de La Red.

Embed

Rodríguez Larreta, en tanto, dejó en claro que no está hablando de una fórmula con Schiaretti ni con nadie en particular. Sin embargo, reveló las características que busca en un candidato a vicepresidente: "Que coincida conmigo en esta vocación de trabajar, de hacer, que sea alguien de la acción y que no se enganche en peleas. Pero también valoro la diversidad. La diversidad que se puede dar en diferentes planos: geográfica, él del interior y yo de Capital; partidaria, alguien de otro partido de Juntos por el Cambio; la diversidad de la historia que cada uno tuvo; de género”.

Siguiendo ese juego, el jefe de gobierno porteño aceptó que no solo Schiaretti cumple con algunas de esas características, sino también Gerardo Morales, gobernador de Jujuy.

Juan_Schiaretti.jpg La incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio desató una crisis en la coalición.

"A Morales lo respeto muchísimo, es un gobernador de la acción: metió presa a Milagro Sala, está desarrollando el litio en el norte. Es un tipo muy respetado. Ahora, si (el vice) fuera del radicalismo, es algo que tiene que proponerlo ese partido. Y no yo a dedo”, expresó.

En relación con la posible incorporación de Schiaretti, Rodríguez Larreta explicó que este tema no fue discutido en la reunión reciente del Consejo del PRO, ya que no estaba en la agenda. En cambio, sí se discutió y se aprobó la incorporación de José Luis Espert, que quedó a un paso de sumarse a la coalición.