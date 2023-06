Mauricio Macri cuestionó a Larreta por la crisis en Juntos por el Cambio

El expresidente Mauricio Macri lanzó duras críticas al precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que este impulsara la incorporación del gobernador de Córdoba y representante del peronismo, Juan Schiaretti, al espacio político. Macri expresó su descontento y advirtió sobre los peligros de desvirtuar la coalición.

En su descargo, el exmandatario manifestó su preocupación por la fuerte interna que ha surgido entre Larreta y Patricia Bullrich, otra precandidata que se opuso firmemente a la idea de sumar a Schiaretti.

macri.jpg

"Me entristece toda esta discusión y creo que no es oportuna. Nunca he creído en decisiones improvisadas, menos aún superficiales o fuera de tiempo: faltan ocho días para el cierre de alianzas", afirmó Macri en una entrevista en Radio Mitre Córdoba.

El líder del PRO expresó su desconcierto por la falta de un debate interno amplio y respetuoso para analizar los pros y contras de esta propuesta, especialmente considerando el proceso electoral en curso en la provincia de Córdoba.

Según Macri, la inclusión de Schiaretti es un error tanto en términos de la situación en Córdoba como en lo que respecta a la filosofía de Juntos por el Cambio. Afirmó que esto da la impresión de ser un amontonamiento que desdibuja la vocación de renovación y cambio del PRO.

macri boca.webp

"No se puede traicionar el cambio. No se le puede faltar el respeto así a los candidatos y ciudadanos cordobeses. Los que proponen esto de esta manera no entienden y no conocen a los cordobeses", lanzó el expresidente, en otra de sus filosas declaraciones contra el jefe de Gobierno porteño.

Consultado acerca de si Larreta toma esas decisiones estratégicas por estar en una situación complicada en las encuestas de cara a las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), Macri contestó: “Esa es la sospecha que tiene cada vez más gente. Si estás tranquilo en el camino que vas, no cambiás. Él se pone en ese lugar, entonces los de afuera dicen, ‘¿qué está pasando?’.

"Él y Patricia (Bullrich) tienen que mostrar convicción, mucha convicción de que están a la altura de realizar los cambios que necesita Argentina. Se tienen que sentar y acordar qué modificaciones se quieren hacer, sobre todo cuando alguien quiere cambiar las reglas de juego. No pueden cambiarse reglas de juego unilateralmente”, sostuvo.