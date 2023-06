De Hinchadas Unidas a USA: el argentino que lidera la barra del Inter Miami y ahora alentará a Lionel Messi

Su nombre es Eduardo Aparicio Cascardo, aunque la mayoría de quienes lo conocen lo llama "Cachito". Oriundo de Buenos Aires, más precisamente del barrio porteño de Villa del Parque, este argentino llegó hace 8 años a Miami y hoy se caracteriza por ser el líder de la "barra brava" del Inter Miami, el equipo que ayer anunció la llegada de Lionel Messi a sus filas.

“Con la llegada de Messi no puedo pedir más. A la vida ya le gané”, afirmó Cachito en una entrevista con el programa López 910, donde contó cómo fue que se convirtió en el jefe de la hinchada a partir de su experiencia en las tribunas como simpatizante de All Boys. "A los dos años de estar acá, ya un poco mejor acomodado, viene un pibe y me dice 'viene el Inter Miami, David Beckham. ¿Por qué no nos ayudás vos, que tenés Mundiales encima, a armar toda la hinchada, los bombos, que no entendemos mucho? Y ahí empezamos hasta que Bekcham nos llamó y nos quiso conocer. Fue reloco", recordó.

Embed

De su historial como hincha, "Cachito" también recordó su paso por "Hinchadas Unidas Argentinas", una organización de la que él dijo ser su fundador y a la que calificó como un movimiento "muy político".

"Cuando todos iban a la escuela, yo iba al tablón. Me escapaba, me rateaba y me iba a la cancha de All Boys a ver los entrenamientos. Pero, lamentablemente, pasaron cosas malas, como en toda barra latinoamericana o argentina, y opté por hacerme a un costado porque había cosas que ya no me gustaban y desembarqué acá, en este país", agregó este argentino, quien dijo vivir "muy bien" con sus "tres autos, mi barco" y un fondo de inversiones.

Cachito_Cascardo.jpeg Cachito lleva 8 años viviendo en Miami.

Por último, Cachito reveló que las canciones de cancha que entonan son en castellano, que el clásico con Inter es contra Orlando y que la barra tiene nombre: "Se llama Vice City 1896, que significa 'ciudad del vicio' y recuerda el año de fundación de Miami".