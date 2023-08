El duro mensaje de la titular del Conicet a la promesa de Javier Milei de cerrar el organismo

Las propuestas electorales del candidato Javier Milei continúan generando debate en el ámbito político y social. Una de las medidas anunciadas por el candidato es la privatización del Conicet, el organismo argentino de investigación y divulgación científica. Ante esta afirmación, Ana María Franchi, titular del Conicet, salió a expresar su preocupación y a defender la importancia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país.

En declaraciones a C5N, Franchi afirmó: "No me imagino un país desarrollado sin ciencia y tecnología". Hizo hincapié en que la capacidad científica no se limita únicamente al Conicet, sino que hay otros 16 organismos especializados en ciencia y tecnología en el país. Franchi recordó que no le sorprenden los dichos de Milei, quien previamente expresó que el "Estado es el mayor problema de Argentina" durante su campaña.

Milei_bunker.jpg

La titular del Conicet manifestó su preocupación no solo por el impacto en el trabajo del organismo, sino también por la relevancia de la ciencia y la tecnología en la vida del país. Argumentó que los grandes avances tecnológicos y científicos a menudo son realizados por instituciones estatales y académicas, como se evidenció durante la pandemia.

Franchi destacó que la ciencia y la tecnología son esenciales para la productividad y el desarrollo económico del país. Mencionó que durante la emergencia sanitaria, se produjeron productos que se vendieron al exterior y generaron divisas para la nación.

En relación con la propuesta de privatización, Franchi advirtió sobre el impacto en el empleo y la emigración de profesionales capacitados. Sostuvo que la Inteligencia Artificial (IA) puede llevar a la automatización de empleos que no requieren una gran formación, lo que hace que la ciencia y la tecnología sean aún más necesarias para el futuro laboral.

La titular del Conicet concluyó destacando que el organismo forma a profesionales que luego desempeñan roles clave en grandes empresas y sectores estratégicos del país, como la industria farmacéutica y energética.