Un economista explicó por qué la dolarización que propone Javier Milei es "inviable"

El economista Miguel Kiguel expresó sus preocupaciones y críticas acerca del proyecto de dolarización promovido por el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, y desmitificó esa iniciativa como una solución mágica para los problemas económicos de Argentina.

En diálogo con el programa López 910, Kiguel compartió su perspectiva sobre la dolarización como una posible solución para la economía argentina y advirtió que esta medida "no es la panacea" que algunos creen. "La dolarización aparece como algo mágico, que de repente la gente piensa 'bueno, ahora voy a ganar en dólares', pero cuando vea que en vez de ganar mil dólares, va a ganar 200 dólares, 300 dólares, se va a querer cortar la mano", advirtió el economista.

Kiguel señaló que Argentina históricamente buscó soluciones mágicas para sus problemas económicos, mencionando ejemplos como la convertibilidad en los años 90. "Son recetas como atajos para resolver algo. Y no funcionó", enfatizó.

El economista también abordó el desafío práctico de la dolarización en Argentina, argumentando que el país no tiene suficientes reservas en dólares para llevar a cabo este proceso de manera convencional. "La única forma que tenemos de dolarizar hoy es imprimiendo dólares. El dólar argentino, digamos. No se puede, no hay. Entonces no busquemos más", afirmó Kiguel.

En cuanto a la insistencia de Milei en promover la dolarización como una solución viable, Kiguel comentó: "Yo creo que Milei ya está tan metido en esto que está inventando cualquier cosa. O sea, no es realista. Yo estoy cansado de discutir esto porque no es realista, no se puede".

"A mí no me gusta mucho la dolarización. Pero bueno, es algo que técnicamente se puede discutir. El problema es que es inviable hoy", agregó.

Finalmente, Kiguel llamó a considerar opciones realistas para los problemas económicos que enfrenta la Argentina. "Pensemos en soluciones que sean realistas. Porque tenemos un problema urgente. Tenemos una inflación que casi está llegando a tres dígitos altos, 150, 180% para este año", concluyó.