La decisión que tomó el PSG para resguardar la seguridad de Lionel Messi

Mientras Lionel Messi cumple con las dos semanas de suspensión impuestas por el París Saint-Germain tras su viaje a Arabia Saudita, el club francés decidió tomar una decisión ante las violentas protestas de sus hinchas: colocar agentes de seguridad en la casa del 10 argentino. Esto misma medida se aplicó con el brasileño Neymar y el italiano Marco Verratti, otros de los más cuestionados por los ultras parisinos.

La información fue confirmada este jueves por Martina Mozo, periodista argentina en París, quien en diálogo con López 910 reveló cómo es el clima que se vive en esa ciudad. "El comunicado del PSG diciendo que ellos condenaban los insultos a los jugadores fue algo tibio. Los hinchas del PSG fueron hasta la casa de Neymar, lo que me parece muy grave. Por eso, hace unas horas, lo que el club hizo fue poner seguridad en las casas de Verrati, Neymar y de Messi", contó.

En relación con la reacción de ese grupo de hinchas, los más radicalizados del club, la periodista admitió que se trató de una manifestación extraña. "Es difícil acusar a alguien por el hecho de que los hinchas del PSG hayan decidido ir a insultar a Messi en las puertas del club. Pero la situación es rara", admitió.

Por otro lado, coincidió con la hipótesis más repetida respecto de cuál fue el motivo que detonó la sanción: "La versión es que ellos tenían libre el día después del partido. Pero al haber perdido el último fin de semana, había bronca entre los dirigentes, quienes decidieron programar un entrenamiento sorpresa para el lunes. Aparentemente, Messi ya estaba arriba del avión y se enteró cuando llegó a Arabia".

Messi_PSG.jpg Lionel Messi y el fin de su ciclo en el PSG.

"Él se fue por un compromiso comercial, era un viaje que ya había sido cancelado en dos ocasiones. En esta tercera lo habilitaron y se fue. De todos modos, esta suspensión no tiene precedentes: dos semanas sin poder entrenar ni cobrar sueldos es muy fuerte", agregó.

Por último, Martina explicó cuál cree que es la razón del enojo de los simpatizantes del PSG con Messi. "Esto es producto de haber armado un plantel de estrellas y no un equipo. El pensamiento del hincha parisino, que no es el futbolero típico, es que trayendo al mejor jugador de la historia, la Champions se ganaba sola. Obviamente que no es así. Y lo que se vio en todo el torneo es que el equipo no juega para Messi", expresó.