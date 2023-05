Ni Barcelona ni el City: los dos clubes europeos en los que Lionel Messi podría seguir después de junio

Que Lionel Messi no seguirá en París Saint-Germain luego de que en junio finalice su contrato ya parece una obviedad, a partir de la suspensión de dos semanas que el club le aplicó este martes por viajar sin permiso a Arabia Saudita. Ante eso, la pregunta que todos se hacen es cuál será el destino del capitán argentino a partir de mitad año, una duda que uno de los periodistas que más lo conoce pareció empezar a resolver.

"Creo que como todos los que conocemos a Leo muy bien, estamos un poco todos mareados. Se cierra por ahora la posibilidad de seguir en el PSG y el tema económico en el Barcelona es muy complicado porque el control financiero de la Liga es muy fuerte. Después están las posibilidades a Arabia Saudita, de la MLS, en Miami, pero Leo quiere seguir en Europa", afirmó Florent Torchut, autor de El Rey Leo, la biografía de Messi, en diálogo con Vilouta 910.

A partir de las ganas del futbolista de continuar en el Viejo Continente, el periodista francés analizó el escenario y aventuró cuáles son los dos equipos que podrían contratarlo: "Real Madrid, no, por razones obvias; Bayern Múnich no es un club que contrate a jugadores de más de 30 años; al Manchester City pudo ir en su momento, pero no se hizo, así que yo sigo viendo posibilidades en el Chelsea, que siempre estuvo detrás de él y que está montando un nuevo proyecto, o en la Serie A, donde está el Inter, que también lo quiso llevar".

Sorpresa en París por la sanción a Lionel Messi

Según afirmó Torchut, también periodista de L'Equipe, la medida disciplinaria que el PSG adoptó contra el futbolista sorprendió porque se trató de un hecho inédito.

"Es la primera vez que pasa algo así en este club. Que le toque a Leo nadie lo puede creer, tanto en España como en Francia. Es algo que se podía haber resulto sentándose con él, charlando, dándole una advertencia. Se sabía que esto iba a tener un revuelo mundial y creo que será el final de su historia en París", afirmó.

En relación con los verdaderos motivos de la sanción, Torchut no descartó que tuviera que ver con la extensa -y fallida- negociación por la renovación del contrato.

"Hay que recordar que todos los años en los que Leo estuvo en el Barcelona tuvo 8 o 9 renovaciones de contrato en sus 17 años y eso nunca fue algo que se resolvió de un día para el otro. El PSG puede ser que haya perdido la paciencia, pero en realidad Jorge Messi tiene la costumbre de no hablar mucho de las negociaciones, con muchas idas y vueltas, pero es algo lógico", señaló.