El contundente rechazo de Luis Juez y la incógnita que planteó frente al ingreso de Juan Schiaretti a JxC

El precandidato a gobernador de Córdoba, Luis Juez, generó revuelo al llegar sin convocatoria a la reunión que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio realizó en la tarde de este lunes. El dirigente se hizo presente allí de manera sorpresiva y manifestó su enojo por la intención de Horacio Rodríguez Larreta de sumar al espacio al gobernador Juan Schiaretti. Al salir del encuentro, Juez dialogó brevemente con el programa Pastor 910 y expuso su descontento.

"No estoy enojado, estoy enérgico, defendiendo mis banderas. Cómo se defienden las banderas si no es con energía. Pude plantear lo que pensaba con claridad, entiendo que fui escuchado", afirmó Juez, y agregó: "¿Que no quiero a Schiaretti? No, nosotros no podemos desdibujarnos ante la opinión pública. Queremos cambiar un gobierno de la provincia de Córdoba después de 25 años y en ese sentido venimos laburando".

Luego, Juez contó que la Mesa de JxC entró a un cuarto intermedio para definir la situación, en tanto que dejó un enorme signo de interrogación cuando fue consultado sobre qué haría en caso de que se confirme el ingreso de Schiaretti: "No, no sé qué haré. Esto es lo que puedo informar ahora".

Antes del inicio de la reunión, el precandidato a gobernador cordobés había expresado su malestar de manera contundente: "Nos perjudica, nos lastima, nos agravia, nos ofende, nos desorienta y confunde al electorado". El dirigente cordobés hizo hincapié en que "no se puede ver al interior desde el puerto" de Buenos Aires y destacó que "en política no vale todo".

Luis_Juez.jpg Luis Juez, precandidato a gobernador de Córdoba.

Enfocándose en la situación de Córdoba, Juez afirmó: "Vengo a transmitir que en Córdoba no vamos a tolerar una incorporación que confunda al electorado. Nosotros llevamos un cuarto de siglo con un mismo gobierno y queremos otra cosa. No vengo a arriar ninguna bandera, ninguna de nuestras convicciones, queremos ganarle a Schiaretti".

Aunque no estaba convocado, Juez viajó desde Córdoba en su auto para unirse al encuentro que se llevaba a cabo en la sede de la UCR en el barrio porteño de Congreso. Previamente, en declaraciones a Radio Continental, el precandidato reafirmó que estaba en Buenos Aires para "defender el interés de mi provincia".

En la reunión estaban presentes los presidentes de los partidos que conforman Juntos por el Cambio: Federico Angelini (PRO), Maxi Ferraro (Coalición Cívica), Gerardo Morales (UCR), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) y Alberto Assef (UNIR).