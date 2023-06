Juan Manuel Urtubey, terminante sobre la alianza de Juan Schiaretti y Juntos por el Cambio

Juan Manuel Urtubey, precandidato a presidente por el peronismo federal, afirmó estar en desacuerdo con la posible alianza entre Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba y también precandidato presidencial por el mismo espacio, y Juntos por el Cambio. El exgobernador salteño expresó su descontento con esta iniciativa e insistió con que no está interesado en sumarse a JxC.

"Lamentablemente, perdemos otra oportunidad de ofrecerle a la sociedad algo diferente. Cada uno es dueño de seguir su camino", señaló Urtubey en el programa Vilouta 910, en relación con los rumores que venían circulando sobre la relación entre Schiaretti y Juntos por el Cambio.

El precandidato manifestó que no tiene vocación de integrar Juntos por el Cambio, ya que tiene ideas diferentes y considera que hay un sector de la sociedad que no tiene representación en esa coalición política. "Si no estás a favor del Gobierno y no creés en el Gobierno anterior, no te queda opción que ir al frente libertario. Y algunos creemos que no es el camino", afirmó Urtubey.

Además, Urtubey admitió su decepción por la decisión de Schiaretti, aunque también mencionó que no se sorprendió, ya que había rumores al respecto desde hacía un mes. "Nosotros veníamos trabajando para ofrecer una opción distinta, pero frente a esta decisión quedamos heridos", expresó.

Durante la entrevista, Urtubey recordó que en 2019 le ofrecieron ser vicepresidente de Mauricio Macri, pero rechazó la propuesta debido a sus diferencias en cuanto a la visión de la República. Sin embargo, destacó que respeta al expresidente.

Urtubey_Salta.jpg Juan Manuel Urtubey.

Sobre su relación con otros referentes políticos, Urtubey mencionó que estuvo presente en la inauguración del Canal E junto a Florencio Randazzo, pero no mantuvieron conversaciones al respecto. Asimismo, enfatizó su deseo de impulsar un modelo más desarrollista que especulativo: "La Argentina se convirtió en una mesa de dinero. Hoy vivimos en un país en el que tenés menos presión si ponés dinero en un plazo fijo que si ponés una fábrica”.

Por último, Urtubey señaló que todo indica que existe una conducción política que determina el candidato y que el resto de los políticos siguen detrás, haciendo referencia a Cristina Fernández. En ese sentido, consideró positivo que haya gente nueva en la política.