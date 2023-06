Entre acusaciones, Luis Juez fue terminante sobre la chance de revertir la derrota en Córdoba

Luis Juez, senador y reciente candidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio, manifestó su frustración después de perder el domingo las elecciones provinciales. Según dijo, no tiene "esperanzas" de revertir el resultado. No obstante, más allá del descontento, también acusó al peronismo local y afirmó que "no hay forma que no ganen con trampa".

En una entrevista con el programa López 910, Juez se refirió a supuestas irregularidades en el proceso electoral y expresó su falta de esperanza de que el resultado pueda revertirse. "Los tipos no pueden armar una elección, no hay forma que no ganen con trampa. Yo soy un jugador amateur, pero respeto las reglas de juego. En el 2007 se les cortó la luz, ahora se le cortó la conectividad. Siguen las mismas mañas, después queremos que la gente vaya a votar con ganas”, expresó.

"Todo fue irregular. Nosotros no trajimos a la empresa que tuvo problemas en Tucumán. Lo que pido es como hacía Sáenz Peña para contar los votos, es simple. Ellos complejizan todo”, afirmó el senador, para luego agegar: “No tengo ninguna esperanza que pueda revertir la elección”.

En sus declaraciones, Juez también mencionó la financiación de la campaña electoral, alegando que el dinero utilizado "es el que no tienen los jubilados, los docentes”. Asimismo, expresó su decepción con el sistema político actual, afirmando que en este país no se discuten ideas, sino que gana aquel que tiene más aparato político.

luis juez.jpg Luiz Juez habló de "irregularidades" en las elecciones para gobernador de Córdoba.

Por otro lado, en relación con los polémicos dichos de Verónica Sikora, dirigente de La Libertad Avanza, quien cuestionó que Juez se mostrara en público con su hija discapacitada, el senador respondió con contundencia: "Yo no sé quién es Sikora, pero nosotros, desde que mi hija cumplió 16 años, que estamos luchando para que esté en el padrón. Entonces, el domingo era una fiesta mi casa. No sé qué ventaja te da tener un hijo discapacitado”.

“Es una maldad innecesaria. Si la Libertad Avanza en la política es lo nuevo, estamos jodidos”, sentenció.