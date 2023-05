Rodolfo D'Onofrio critica la estatua de Marcelo Gallardo y marca diferencias con un ídolo de Boca

Rodolfo D'Onofrio, expresidente de River Plate, expresó su sorpresa y desacuerdo con el diseño de la estatua de Marcelo Gallardo, que se tornó reconocida por la evidente prominencia de la escultura. El exdirigente expresó que no había visto la estatua hasta que alguien se la mostró después del acto en el club y que su primera reacción fue de estupor.

"No había visto la estatua. Cuando fue el acto de Gallardo, estábamos de espalda a ella. Habla Marcelo y bajamos del lugar ese en el que estábamos rumbo a la estatua y nos sacamos una foto que fue tapa de un medio. Juro que hasta ese momento no la había mirado. Y cuando me iba caminando por adentro del club, alguien me agarra y me dice: '¿Vos viste la estatua?'. Y cuando me la muestra no podía creer lo que estaba viendo", afirmó D'Onofrio en una entrevista con MP 910, por Radio La Red.

"Es una pena porque lo importante es todo lo otro, todo lo que Gallardo nos dio", agregó, para luego señalar que tampoco coincidía en destacar ese aspecto como lo que distinguiera al extécnico millonario: "En lo que no estoy de acuerdo es que esa sea una característica de Marcelo Gallardo. Gallardo no es Giunta. A nosotros nos importa tanto ganar como de qué manera".

donofrio_river_dpa_1602783539_1603803997 Rodolfo D'Onofrio, expresidente de River.

Si bien D'Onofrio dijo no haber hablado con los directivos de River al respecto, confía en que ellos comparten su opinión y tomarán medidas al respecto. "Me sorprendió, no hablé con los dirigentes, pero estoy convencido de que ellos piensan exactamente lo mismo y que van a actuar y en su momento van a hacer algo".

El expresidente mostró su confianza en que se corregirá la situación para que la estatua represente de manera más fiel los valores de Gallardo. "Esta estatua no tiene nada que ver con nuestra forma de pensar".