Martín Demichelis, exclusivo: "Esto no es un éxito, todavía no ganamos nada"

Martín Demichelis, entrenador de River, habló en exclusiva con Radio La Red sobre la victoria de su equipo en el Superclásico frente a Boca y destacó la importancia de mantener la prudencia a pesar del logro. En la entrevista, el técnico millonario expresó su felicidad por el resultado, pero enfatizó que no considera este éxito completo, ya que todavía no han ganado nada de manera definitiva.

Demichelis explicó su filosofía de vida y cómo enfoca su profesión, enfatizando que vive el día a día y se concentra en su trabajo. Aseguró que no se distrae con la euforia del presente, ya que debe seguir trabajando y preparándose para el próximo partido. Además, reveló que no utiliza redes sociales y se limita a comunicarse a través de mensajes de WhatsApp con su familia, amigos y personas cercanas, quienes le transmiten tanto alegría como apoyo en momentos difíciles.

"¿Cómo convivo con el éxito? Considero, como vivo la profesión, que esto es un día a día, ni siquiera partido a partido. El tiempo libre lo paso con mi familia y si no, trabajando. No me distraigo en esto de estar conviviendo con una situación del presente, como que estamos ganando. No me detengo en eso porque tengo que ir en busca del próximo partido", expresó Demichelis en diálogo López 910.

"Dije abiertamente que no tengo redes sociales. Entonces convivo con los WhatsApp de mis amigos, de la familia, de gente conocida, que me trasmiten su alegría o apoyo en momentos duros como fue el partido con Fluminense. No convivo con lo bueno ni con el éxito, y a esto yo no lo denomino éxito porque todavía no ganamos nada, absolutamente nada, más que partidos. Y tampoco convivo con las críticas", agregó.

El técnico también hizo hincapié en la importancia de la unión del equipo y señaló que el desahogo emocional tras el partido reflejó la energía positiva que se vive en el grupo.

"Los jugadores fueron a saludar a los cuatro costados de la cancha. Lo defino con una palabra: armonía. Tenemos una unión muy fuerte desde el respeto, aprecio y sentido de pertenencia. Ayer (por el domingo) era la presentación de este estadio maravilloso ante un clásico. No soy quién para ponerlo en un podio mundial, pero sin dudas es de los más importantes. Sabíamos de la importancia de ganar el superclásico", expresó.

Otras frases destacadas de Martín Demichelis

“Más allá del festejo con los jugadores, también me siento muy respaldado por los dirigentes, personas humildes, terrenales y muy preparadas y hasta míticas también dentro de nuestro fútbol. El abrazo con Astrada, con quien di mis primeros pasos siendo él el capitán y que cuando hablaba todos obedecíamos. Muchas sensaciones encontradas que terminaron en un gran desahogo".

"El canto de La Michoneta" me da pudor porque son ellos los protagonistas. Es cierto que tenemos un rol importante en el día a día con la toma de decisiones en el 11, dejando muchos jugadores afuera que podrían ser titulares, pero los suelo esperar atrás de la línea para saludarlos”.

“Me gusta aparecer poco y nada en las fotos. Pospartido entré al vestuario para felicitarlos, agradecerles y me encontré con eso, me empujaron a formar parte de esa ronda. Les agradezco a los más grandes, como Enzo, Milton, Armani, Nacho, Maidana... Es una tranquilidad mirarlos todos los días a la cara y apoyarme en ellos para trabajar".

"Cuando se pierde, soy el primer responsable, porque seguramente en algo fallé. Lo que les pedí a los jugadores es que no nos saliéramos del camino en el cual veníamos. Es cierto que jugamos muy mal los últimos 20 minutos con Fluminense, pero estábamos en inferioridad numérica, contra un rival de jerarquía y con un gol en contra. Nos hicieron pagar nuestros errores”

"Tengo un máximo respeto por Almirón. Cuando un técnico logra darle una identidad al equipo tiene un mérito bárbaro”.

“Hicimos un gran primer tiempo, sometimos al rival sin dejarlo pasar la mitad de la cancha. Para el segundo, hablé muchísimo de lo que había pasado en Fluminense y quizás por eso quedamos más lejanos de la presión. Por eso Boca juntó pases, pero sin gravitar. Si bien no hay balanza de merecimientos, si alguien lo tenía que ganar éramos nosotros".