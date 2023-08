El DT de Orlando City apuntó contra el arbitraje y aseguró que Messi tendría que haber sido expulsado

El técnico colombiano Óscar Pareja no ocultó su frustración tras la derrota de su equipo, Orlando City, ante Inter Miami en el clásico de la Leagues Cup. Pareja apuntó directamente contra el árbitro salvadoreño Ivan Barton por no expulsar a Lionel Messi y por el penal que sancionó en favor del conjunto del rosarino, considerando que fue determinante en la eliminación de su equipo del torneo.

messi dt orlando.png

En un partido que prometía emociones y competencia entre dos equipos rivales, el árbitro Ivan Barton tomó decisiones controvertidas que generaron polémica en el enfrentamiento entre Inter Miami y Orlando City. Uno de los momentos más destacados fue el penal sancionado a favor de Inter Miami, tras una falta contra Josef Martínez que, según Pareja, fue una clara simulación. El venezolano aprovechó la oportunidad y convirtió el penal, otorgado por Barton, en gol gracias a la asistencia de Lionel Messi.

Óscar Pareja expresó su descontento con la actuación del árbitro y dejó en claro su malestar con la decisión de no expulsar a Messi por una jugada que, según el técnico colombiano, merecía doble amarilla. "Debería haber sido doble amarilla también a Leo, no me importa que sea él, tiene que ser medido igual", declaró el entrenador de Orlando City.

Las declaraciones de Pareja se suman a la controversia que surgió luego del partido entre Inter Miami y Cruz Azul, en el que un jugador del equipo mexicano también acusó al árbitro de favorecer al conjunto de Lionel Messi.