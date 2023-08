La angustia de Yamila Rodríguez tras la eliminación de Argentina en el Mundial

El seleccionado argentino femenino se despidió del Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023 tras sufrir una derrota por 2-0 ante Suecia en la tercera y última fecha del Grupo G. La jornada de despedida dejó postales de tristeza, y entre ellas, resaltó la emotiva imagen de la delantera Yamila Rodríguez.

En la fotografía, Yamila aparece sola, acostada en la cancha y cubriendo su rostro, expresando con intensidad las emociones vividas durante el torneo. La jugadora había estado en el centro de la polémica en los últimos días debido a un tatuaje de Cristiano Ronaldo y sus declaraciones sobre su preferencia por el jugador portugués en lugar de Lionel Messi.

yamila rodriguez.jpg

En las redes sociales, algunos la catalogaron como "anti-Messi", lo que generó un fuerte impacto en la jugadora. Ante los ataques y falsas afirmaciones, Yamila Rodríguez publicó una carta en sus cuentas de Instagram y Twitter pidiendo que frenaran los comentarios maliciosos.

"Por favor, basta; no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti-Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial representando al país). No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que se dicen, sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor", expresó la jugadora del Palmeiras en su conmovedor mensaje.

La polémica en torno a Yamila Rodríguez puso de manifiesto la importancia de respetar las opiniones y preferencias individuales de los deportistas, destacando que cada jugador tiene sus propias motivaciones y admiraciones.