La advertencia de Ramiro Marra sobre el plan de dolarización que quiere aplicar Javier Milei

Ramiro Marra, precandidato a jefe de gobierno porteño por La Libertad Avanza, ofreció su perspectiva sobre la dolarización propuesta por Javier Milei. Al respecto, si bien ratificó la idea de aplicar ese plan, admitió que no será tan sencillo y que no se puede realizar "de la noche a la mañana".

En diálogo con el programa Pastor 910, Marra fue realista al reconocer que este proceso llevará tiempo y no será una solución inmediata. "La dolarización lleva tiempo, no es tan fácil. No es de la noche a la mañana, lleva un tiempo. No vamos a hacer magia", expresó.

En relación con los resultados de las PASO, el precandidato destacó que la victoria de La Libertad Avanza representa un auténtico cambio en contraste con otros partidos. "Lo que pasó el domingo mostró que el único cambio somos nosotros. Nosotros somos liberales, ellos son los mismos de siempre. Con Milei habrá reformas fundamentales para sacar al país de este rumbo", subrayó.

En cuanto a la agenda política, Marra enfatizó las prioridades de su partido, destacando la importancia de la seguridad.. "Tenemos que trabajar sobre que se cumplan las leyes. Nuestras prioridades son la seguridad, las armas las tienen que tener los buenos y no los malos. Hay que hablar de la tenencia", señaló.

En lo que respecta a la lucha contra la delincuencia, Marra destacó la necesidad de abordar la cuestión del desarme: "Por qué los chorros tienen armas, eso hay que ver. Va a haber un plan de desarme, de eso hay que hablar. El jefe de gobierno festejó 60 tasers. Hoy en las tomas no tienen herramientas para trabajar", afirmó.

En relación con otros temas polémicos, Marra dejó en claro que su partido no contempla la discusión de la derogación de la ley del aborto. "Ya se discutió, hay que mirar para adelante. No está en nuestra agenda eso. No nos olvidemos de que mataron a una nena de 11 años, no podemos discutir esa agenda", enfatizó.