Marra se mostró eufórico tras el acto de la Libertad Avanza y le mandó un mensaje al resto de la oposición

Ramiro Marra, precandidato a Jefe de Gobierno por Libertad Avanza, se mostró eufórico luego del reciente acto de cierre de campaña de su partido, encabezado por el candidato a presidente Javier Milei. El actual legislador porteño se mostró optimista y entusiasmado por la respuesta del público y afirmó que la convocatoria significa "la vuelta a la esperanza".

"Estoy entusiasmado, con alegría, porque la verdad que esto que está pasando va mucho más allá de un fenómeno, es la vuelta a la esperanza de un grupo de gente que nos habíamos quedado sin expectativas de que la Argentina pueda cambiar su rumbo", expresó Marra en diálogo con el programa López 910.

En ese sentido, el precandidato subrayó la diversidad y entusiasmo que caracterizó al evento. "Ayer había gente de todas las edades, había entusiasmo. Lo que más me sorprendió es la cantidad de gente que se me acercaba y me decía ‘es la primera vez que veo un acto de este tipo, nunca vi un acto político’. Uno que siempre está acostumbrado a ver en los actos políticos que llegan armados, políticos, estructurados. Y en este caso no, era gente que venía de su casa en auto, en colectivo, en transporte público", compartió Marra.

Marra sostuvo que "la realidad de la Argentina nos lleva a que todos estemos cansados de estar hartos. El tema que nosotros lo que estamos tratando de hacer es que la gente se dé cuenta de que puede haber un cambio en la Argentina y que ese cambio se da el domingo cuando vayamos a votar".

En relación con la oposición, Marra expresó sus reservas sobre la falta de propuestas concretas por parte de otros sectores políticos.

"El resto sigue discutiendo, está discutiendo si comparte o no comparte un búnker. Me parece que la Argentina no está para ese tipo de discusiones. A mí me gustaría escuchar sus propuestas para poder debatirlas. Porque capaz tienen buenas propuestas, andá a saber. Capaz alguna vez les caiga una buena idea. Nos sorprenderían, pero bueno. Por ahora es más de lo mismo", señaló Marra.