Tragedia en el Monumental: se conoció la causa de la muerte del hincha de River

El titular del Same (Servicio de Atención Médica de Emergencias), Alberto Crescenti, brindó detalles sobre la trágica muerte de un hincha durante el partido entre River Plate y Defensa y Justicia por la fecha 19 de la Liga Profesional. El hombre, identificado como Pablo Marcelo Serrano, de aproximadamente 53 años y miembro de la filial Morón, cayó desde la tribuna Sívori Alta a la Sívori Media.

Según explicó Crescenti, recibieron una llamada de emergencia al 911 para informar sobre la situación. Se envió una unidad especial y una ambulancia al estadio, a pesar de contar con la cobertura médica del club, para complementar la atención. Lamentablemente, al llegar al lugar, se constató que el hombre había fallecido a causa de un fuerte traumatismo craneal.

river ii.jpg

"No sabemos por qué cayó. La lesión sufrida es incompatible con la vida", resaltó Crescenti, agregando que la caída se produjo hacia el interior del estadio. Además, se informó que se ha establecido un área de resguardo para que la fiscalía y la Justicia puedan llevar a cabo las investigaciones correspondientes. El cuerpo será trasladado a la morgue judicial para realizar una autopsia y determinar si existía alguna lesión previa al golpe en la cabeza.

El titular del Same confirmó que no se registró ningún empujón en el incidente. "Cayó de más de 16 metros de altura y golpeó con la cabeza. Es un hombre de pelo largo, lo cual explica por qué inicialmente se creyó que era una mujer. No quiero entrar en más detalles", afirmó Crescenti.

Si bien circulan versiones sobre la posibilidad de que el hincha se haya arrojado al vacío, las investigaciones están en curso para esclarecer las circunstancias exactas de la tragedia. "Murió en el acto. Sufrió un traumatismo grave al caer desde 15 metros. No hubo empujón", señaló Crescenti.