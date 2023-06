Tras la goleada de River a Banfield, Martín Demichelis se cruzó con la prensa

En una conferencia de prensa realizada este lunes, el entrenador de River Plate, Martín Demichelis, expresó su enojo ante la pregunta de un periodista que cuestionaba las escasas situaciones de gol del equipo a pesar de la contundente victoria por 4 a 1 sobre Banfield, que los consolidó en la cima de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El entrenador respondió con firmeza al periodista, cuestionando la contradicción en la crítica: "Bueno, ¿y qué prefieren? ¿Que lleguemos mucho y no hagamos goles o que lleguemos poco y los convirtamos? ¿Por qué no se ponen de acuerdo?", retrucó Demichelis, evidenciando su molestia.

demichelis.webp

Además, el técnico agregó: "Si llegamos mucho y no convertimos, dicen 'qué mal que trabajamos porque no metemos los goles'. Ahora que llegamos poco y los metemos, ¿eso está bien?".

Demichelis dejó en claro que a él le agrada generar numerosas oportunidades de gol: "A mí me gusta llegar mucho, luego, si los jugadores fallan, ¿qué puedo decir? No pasa nada. A mí me gusta llegar mucho, no llegar poco", concluyó.

La exigencia de Martín Demichelis para "ser campeón" en River

En otro tramo de sus declaraciones, Martín Demichelis destacó la producción de Lucas Beltrán, autor de un doblete, pero dejó la siguiente frase: "No alcanza con estar bien para ser campeón en River, hay que estar mejor y siempre se puede estar mejor".

El DT, al mismo tiempo, se manifestó "alegre" por el gol del venezolano Salomón Rondón que cerró la goleada 4-1.

Respecto de los cambios realizados en el partido, el técnico explicó: "(Matías) Kranevitter nos dio equilibrio, me decidí que salga Pablo (Solari) en el entretiempo. A nadie le gusta salir, pero me incliné por los cinco volantes para tener más control y pase. Estuvimos compactos cuando perdíamos la pelota. Después de la expulsión de Emanuel Insúa (Banfield) se facilitaron las cosas".

"Tengo un gran grupo y eso me permite hacer diferentes modificaciones", elogio Demichelis.