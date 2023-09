Santa Fe: la durísima crítica de la vice electa de Maximiliano Pullaro a Omar Perotti por su gestión

Gisela Scaglia, quien acompañará a Maximiliano Pullaro como vicegobernadora de Santa Fe tras la victoria electoral, dialogó este lunes con el programa López 910, donde calificó el resultado obtenido por la fórmula de Juntos por el Cambio como "histórico" y lanzó duras críticas a la gestión del actual gobernador, Omar Perotti.

“Perotti nunca se puso los pantalones por nuestra provincia. Nuestra provincia produce carne, pero cerraron la exportación de la carne y él no dijo nada. Nuestra provincia produce granos, y él le regaló la hidrovía a La Cámpora. No se puso a pelear quién conducía ese proceso cuando somos el principal exportador de la Argentina y de Sudamérica”, acusó Scaglia.

Scaglia, además, expresó su satisfacción por el triunfo en las elecciones: "Es la primera vez que que tenemos un gobierno que lo encabeza un radical y alguien del PRO en la fórmula".

En relación con la gestión de seguridad en la ciudad de Rosario, Scaglia defendió al reelecto intendente, Pablo Javkin, al asegurar que fue "abandonado" por el gobierno provincial. Sostuvo que Javkin no tuvo el respaldo necesario y que, debido a la falta de autonomía de la ciudad, no pudo tomar decisiones significativas en cuanto a la seguridad pública.

“A Javkin lo abandonaron. Lo abandonaron desde acá. Lo abandonaron desde la provincia, abandonaron a Rosario. Por eso, no puede ser responsable nunca de lo que pasó”, aseguró.

“Javkin no tiene facultad ni siquiera para tomar una decisión sobre el jefe de la policía. La ciudad no tiene autonomía. Entonces, él no puede tener más que una guardia urbana. Por eso, siempre peleé por la autonomía de la ciudad y por eso necesitaba tener un gobernador que lo entendiera y con el que trabajar juntos. Eso es lo que va a pasar", agregó la flamante vicegobernadora.