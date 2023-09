El editorial de Paulo Vilouta: "Las urnas hablan"

Lo sucedido ayer en la provincia de Santa Fe, con un resultado tan contundente de 58,4% contra 30,8% de Maximiliano Pullaro contra Marcelo Lewandowski, marca para mi gusto el hecho de que la gente hoy en la Argentina razona, piensa y no se deja empaquetar con ningún tipo de mensaje circunstancial.

Es de tal magnitud el resultado, que desnuda no solamente el trabajo malísimo del señor Perotti al frente de la gobernación, sino que también retumba con mucha fuerza la dejadez que tuvo el Gobierno nacional en un tema tan sensible, entre otros, como es el de la seguridad. Por supuesto que el santafesino vive los mismos problemas que vivimos todos los argentinos hoy en materia económica, pero tiene amplificada su vida con un problema gravísimo, y es que se mata gente permanentemente en un contexto narco que no se vive en otras provincias.

Maximiliano Pullaro, como ministro de Seguridad entre el 2015 y 2019, encarceló a muchos líderes narcos de bandas pesadas. Cuando a la gente le consultaban por qué lo vota, muchos decían "por qué metió gente presa de Los Monos, de los Alvarado, de los Funes, de los Romero". Y además, no solamente por lo que él hizo, sino por lo que los demás no hicieron.

Y la tarea del Gobierno nacional ha sido, como en tantos otros temas, mirar hacia el costado, mirar hacia otro lado. El hecho que conocimos en ese supermercado vinculado a la familia Messi desnudó, gracias al nombre rutilante de esta estrella y de su familia, el hecho que Alberto Fernández tuviera que pronunciarse sobre un problema gravísimo que se vive en la provincia de Santa Fe y fundamentalmente en Rosario. También obligó a Aníbal Fernández, como ministro de Seguridad, a dejar las chicanas y tener que hacer algo.

