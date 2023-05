Caso Sebastián Villa: sus últimas palabras antes del veredicto en el juicio por violencia de género

El futbolista de Boca Juniors, Sebastián Villa, se presentará este martes en los Tribunales de Lomas de Zamora para pronunciar sus últimas palabras antes de conocer el veredicto en el juicio donde está acusado de ejercer violencia de género contra su expareja, Daniela Cortés.

La audiencia, que estará a cargo de la jueza Claudia Dávalos, se llevará a cabo a las 10 de la mañana.

sebastian-villa-1331931-696x396

Villa enfrenta cargos por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas" en perjuicio de Cortés. El fiscal de juicio, Sergio Anauati, solicitó una condena de dos años y tres meses de prisión de cumplimiento condicional, considerando los delitos imputados y las circunstancias del caso.

Por su parte, el abogado defensor, Martín Apolo, solicitó la absolución de Villa, argumentando que la denuncia en su contra es falsa. Tras escuchar las últimas palabras del futbolista, la jueza tendrá tres días hábiles para dar a conocer el veredicto.

Qué dijo Sebastián Villa durante el juicio

En las declaraciones que fueron parte del juicio, Sebastián Villa intentó despegarse de las agresiones.

"El hecho que se me imputa, yo no lo cometí", sostuvo, a la par en que intentó ponerse como víctima:"Fue muy duro, me gritan cosas en la cancha, es muy difícil para mí. Yo confío en Dios. Yo soy una persona inocente. Nunca le haría daño a ninguna persona".