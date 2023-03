Ariel Ardit, el cantante de tango que entonará el himno en el partido de la Selección: "Cuando me llamaron, pensé que estaban equivocados"

Entre los distintos artistas que el próximo jueves se presentarán en el marco del amistoso entre Argentina y Panamá, una de las figuras sera el cantante de tango Ariel Ardit, quien tendrá la responsabilidad de entonar el himno nacional. Si bien es cierto que será la tercera vez que el artista tendrá esta oportunidad, dijo estar nervioso y feliz y admitió que cuando lo convocaron, pensó que se habían equivocado.

"Me enteré ayer. Yo venía manejando porque mi hija juega en Boca y la había dejado viajar sola por primera vez. Y mientras iba viendo la ubicación para saber que había llegado bien, me llaman de TyC y me dicen 'bueno, te llamo por el tema de las acreditaciones'. Y yo pensé: 'Se equivocaron'. Inclusive, le dije: '¿No será una broma, no se habrán confundido, no querés chequearlo bien?'", recordó entre risas.

Finalmente, cuando se dio cuenta de que la convocatoria era cierta, Ardit dijo sentirse tan feliz como orgulloso: "Yo soy muy feliz de hacer lo que hago. Pero la verdad es que para todos los cantores o cualquier argentino que tiene esta ligazón tan fuerte con el fútbol, es imposible no sentirte como en las nubes".

Por último, Ardit describió qué se siente al poder cantar el himno argentino en un estadio y ante una multitud. "Estar parado en la cancha y sentir la voz de la gente, sentir que te rebote en el pecho, esa emoción no la viví nunca en mi vida", afirmó.

"Bueno, ahora va a ser la tercera y ya con eso yo digo que soy el cantor de tango más feliz del mundo", concluyó.