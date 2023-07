Sergio Massa: "A los parásitos del Estado que pretenden extorsionar, no les tenemos miedo"

El ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, lanzó duras críticas hacia los empresarios de las cámaras de autotransporte de pasajeros, a quienes calificó como "parásitos del Estado que pretenden extorsionar". Massa sostuvo que estos empresarios buscan que el Gobierno les garantice la rentabilidad de sus ganancias, en medio del paro de colectivos que llevan a cabo una jornada de retención de tareas en varias regiones del país.

"Es un paro extraño porque lo forzaron los empresarios. El Estado les transfirió la plata de los sueldos y algunos empresarios retuvieron esa plata para forzar a los trabajadores a salir a la calle", dijo Massa al referirse a este conflicto durante un acto en el partido bonaerense de San Fernando.

Según Massa, "en realidad los empresarios no están discutiendo el salario que estaba acordado en paritarias ni tampoco están discutiendo tarifas porque no les importa la tarifa", y afirmó: "Hay dos grupos empresarios que pretenden tomar de rehenes a los trabajadores para discutir el sistema de compra de carrocería y pretenden que el Estado les garantice la rentabillidad".

"Creemos en los empresarios argentinos que generan trabajo, en los que arriesgan y apuestan, pero a los que son parásitos del Estado y pretenden extorsionar les decimos: no les tenemos miedo, los vamos a enfrentar para defender el derecho de la gente de viajar para ir a trabajar", señaló el ministro y precandidato presidencial.

Las declaraciones de Massa se dieron mientras se lleva a cabo una reunión en el Ministerio de Transporte entre dirigentes de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y la Asociación Argentina de Empresarios Transporte Automotor. La tensión entre los trabajadores y los empresarios continúa en medio de un conflicto que busca soluciones y garantías para ambas partes.

Siguiendo con sus críticas a los empresarios, Massa afirmó: "No pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores con mejores salarios. Es más, algunos no fueron ni a firmar el acta paritaria. Estos empresarios tampoco quieren mejorar el funcionamiento de la SUBE, porque nosotros lo que queremos es que la plata que pone el Estado vaya derecho al trabajador y no que la intermedie el empresario", y se preguntó: "Entonces, ¿qué están defendiendo, qué piden estos empresarios?".