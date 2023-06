Silvina Luna: un cirujano opinó sobre la postura de Lotocki y habló de la ética en la cirugía estética

Tras conocerse la mejoría del estado de salud de Silvina Luna, quien está internada en el Hospital Italiano debido a las complicaciones surgidas tras una intervención estética realizada por Aníbal Lotocki, el reconocido cirujano plástico Fernando Felice se refirió al caso y planteó su escepticismo respecto a que el médico revele información que lo perjudique.

"Yo creo que Lotocki no va a decir nada que lo perjudique. Uno se recibe de médico, pero sin especialidad, tenés que hacer más años. Él dice que hizo cursos”, señaló Felice en una entrevista con el programa López 910, al referirse a los últimos dichos de Lotocki, quien busca despegarse de las acusaciones por lo ocurrido con Silvina Luna.

El cirujano plástico también abordó el tema del paradigma de la belleza y el papel del cirujano en el trato con los pacientes. "Cuando viene un cliente, me cuenta su deseo, pero como profesional debemos decir sí o no”, afirmó.

En el mismo sentido, el cirujano plástico también reflexionó sobre el comportamiento de los pacientes que buscan intervenciones estéticas y mencionó que algunos pueden cometer errores por el temor a quedar "fuera de la escena" o perder relevancia en el ámbito social. Destacó la importancia de una adecuada educación y asesoramiento en este sentido para que las decisiones relacionadas con la estética se tomen de manera informada y consciente.

En relación con la situación específica de Lotocki, Felice señaló que el médico aún puede ejercer la profesión, ya que no se le retiró su matrícula. No obstante, esto no exime de la necesidad de una revisión y análisis rigurosos por parte de las autoridades competentes para garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes.