



(function(){
var userEmailCookie = document.cookie.replace(/(?:(?:^|.*;\s*)TDEmail\s*\=\s*([^;]*).*$)|^.*$/, "$1");
var trackingEvent = {
url: "https://tracker.thinkindot.com/ingest/event",
object_id_regex: "",
event: {
organization_id: 2590,
application_id: "cms-316",
object_type: "Programa",
object_id: "1528763",
object_url: window.location.href,
publication_date: "2026-02-20T10:37:57-03:00",
var_1: ["","",""], //i.e: authors ids
var_2: ["Toti 910","",""], //i.e: categories ids
var_3: ["Toti Pasman"],
var_4: [unescape(userEmailCookie)]
}
};
var tra = document.createElement('script');
tra.type = 'text/javascript';
tra.async = true;
tra.src = 'https://cdn.thinkindot.com/tracker/tracker-1.4.min.js';
tra.onload = tra.onreadystatechange = function() {
var rs = this.readyState;
if (rs && rs != 'complete' && rs != 'loaded') return;
try {
tracker_event(trackingEvent);
} catch (e) {
console.log("tracker error " + e);
}
};
(document.getElementsByTagName('head')[0]||document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(tra);
})();

