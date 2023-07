Paro en el tren Sarmiento: tras levantar la medida, el gremio le pasa la responsabilidad al Gobierno

Tras levantarse el paro en el tren Sarmiento que tuvo lugar durante la mañana de este viernes, José Luis Moyano, prosecretario gremial de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA), se refirió a la medida y las razones que llevaron al gremio a tomarla. Moyano afirmó que la decisión de realizar el paro es consecuencia de que el Ministerio de Trabajo no homologó el convenio colectivo, una situación que, según afirmó, se arrastra desde hace un año y medio.

"Nosotros levantamos la medida como un gesto de buena voluntad. Recibimos el llamado del Ministerio y ahora seguiremos negociando con la ministra de Trabajo”, comenzó Moyano durante una entrevista con el programa López 910.

Moyano hizo hincapié en que la demanda del gremio está relacionada con que "hace un año y medio que venimos pidiendo que se homologue nuestro convenio colectivo de trabajo. Esto no es un capricho, no hay plata de por medio ni trabajar menos horas, sino homologar el convenio que respecta a nuestra categoría de jefatura”.

Además, Moyano negó rotundamente que se haya cortado la vía o se haya impedido la salida de las formaciones del tren: "Nosotros estábamos haciendo una asamblea, no cortamos la vía. Desmiento que haya habido personal arriba del tren y que alguien les impidiera salir. Es fácil decir que cortábamos las vías, pero los trenes no salían porque tenemos mucha gente a cargo que son los que preparan los tres, dan las órdenes, gestionan las salidas y no lo estaban haciendo”.

En relación con la falta de comunicación de la medida a los usuarios, Moyano reconoció que pudo haber sido una falencia por parte del gremio no haber informado adecuadamente a la gente. Sin embargo, resaltó que llevan negociando con el Ministerio de Trabajo desde hace mucho tiempo y hasta el momento no se logró una solución.