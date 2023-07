En el 207° aniversario de la Declaración de la Independencia, el presidente Alberto Fernández emitió un mensaje en video resaltando la importancia de avanzar hacia un futuro justo y bueno para el pueblo argentino.

En el marco de la celebración del aniversario de la Independencia, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, compartió un mensaje a través de un video en el cual reflexionó sobre el significado de este día histórico y destacó la importancia de seguir trabajando por el bienestar del país.

Fernández comenzó su mensaje destacando la emotividad de este 9 de julio, al ser el último que celebra en su mandato presidencial. "Para mí, además, este día tiene la particularidad de ser el último 9 de julio que celebre en este mandato presidencial que los argentinos y argentinas me han confiado. Con semejante carga emocional no quise estar ausente en estos festejos y por eso me hago presente de este modo", expresó el mandatario.

El presidente explicó que su ausencia en los festejos en la provincia de Tucumán se debió a la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner en Salliqueló, provincia de Buenos Aires. Destacó que esta obra representa un hito en el desarrollo del país, contribuyendo a la soberanía energética y la independencia económica. "Una obra que hemos construido en tiempo récord, que es única en Sudamérica y que representa la obra más importante de los últimos 40 años de la Argentina", enfatizó Fernández.

El mandatario resaltó la ironía de inaugurar este gasoducto en el mismo día en que se conmemora la independencia de la patria. Destacó la importancia de seguir trabajando por una Argentina libre y soberana, sin depender de terceros, y enfatizó la necesidad de mantener la unidad en un año electoral. "Es tiempo de estar unidos, como nuestros patriotas han sabido estar en distintos momentos de la historia, siempre unidos, sabiendo que nadie más que nosotros conoce el valor de una Argentina libre y soberana", expresó Fernández.

El presidente concluyó su mensaje reafirmando el compromiso de construir una Argentina justa, donde todos los ciudadanos puedan alcanzar sus planes de vida. "Una Argentina que amanezca cada día como una tierra justa, donde todos y todas puedan deprimir sus planes de vida", afirmó.

En este aniversario de la Independencia, el mensaje del presidente Alberto Fernández invita a la reflexión sobre los desafíos y la importancia de seguir trabajando en pos de un futuro próspero y equitativo para todos los argentinos.