Aníbal Fernández sobre el crimen de Morena en Lanús: "No tengo por qué meterme en ese tema".

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se pronunció sobre el trágico crimen de Morena Domínguez, joven asesinada en el municipio bonaerense de Lanús, y declaró que no considera necesario involucrarse en el tema debido a que está fuera de su jurisdicción.

"No tengo por qué meterme en ese tema", afirmó el ministro ante las preguntas de los periodistas a su llegada a su oficina. Comparó el caso con un partido de fútbol y señaló que no es una cuestión para comentar. "No tengo jurisdicción", añadió Fernández en su justificación.

Sin embargo, el funcionario manifestó su preocupación y dolor por el caso. "Es un tema que está en una jurisdicción que no tiene nada que ver con nosotros, pero que miramos con mucha atención y mucho dolor", expresó.

A pesar de su reticencia a hablar sobre el crimen en cuestión, Aníbal Fernández elogió el trabajo de inteligencia realizado por su par en la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y la Policía bonaerense. "Mis felicitaciones porque el trabajo de inteligencia criminal fue sumamente efectivo porque están los dos responsables de semejante bestialidad", afirmó.

Cuando se le cuestionó sobre la posible responsabilidad de la política y el Estado nacional en casos como este, Fernández argumentó que la falta de expectativas y las consecuencias de la gestión del gobierno de Mauricio Macri han dificultado la situación. "La catástrofe de 2015 a 2019 nos hizo retroceder muchísimos cuadros como para pensar que tenemos empujar para el lugar que estábamos, mejorando todos los días una situación complicada", concluyó el ministro.