Diego Kravetz deslindó responsabilidades por el asesinato de Morena y apuntó contra Juan Grabois

Diego Kravetz, actual responsable del área de Seguridad de Lanús y candidato a intendente de ese municipio, respondió a las críticas realizadas por Juan Grabois, precandidato a presidente de Unión por la Patria (UP), respecto a su responsabilidad en el caso del crimen de Morena Domínguez. Según el funcionario, "Grabois tiene montado un negocio fenomenal" en algunas zonas de su partido.

En diálogo con el programa Vilouta 910, Kravetz apuntó contra Grabois, al que acusó de "tener montado un negocio fenomenal en los barrios de Lanús y de Lomas de Zamora". En el mismo sentido, acusó al Movimiento Evita de haber enviado gente a arrojar piedras contra la comisaría de Villa Diamante, donde se encuentra detenido uno de los acusados por el asesinato de la menor.

La respuesta de Kravetz está relacionada con la defensa que Grabois hizo de la diputada Natalia Zaracho, acusada por el funcionario de haber protegido a uno de los delincuentes hoy detenidos por el crimen de Morena en otro caso de inseguridad.

"Es como si estuviésemos en el Medioevo, donde los punteros de Grabois, como Zaracho, tienen una serie de ingresos que se ven en la puerta de las casas. Tienen camionetas nuevas, moto, viven en otra porque son los que reparten los planes y tienen las subas las bajas de los planes", expresó Kravetz.

El funcionario calificó el accionar de Grabois como un "armado tremendo" en la región y lo acusó de respaldar la persistente pobreza en Argentina y de favorecer la delincuencia. "Grabois es hoy el máximo exponente de una política que banca que haya una pobreza estructural en la Argentina y que los chorros salgan todos los días a seguir robándonos", afirmó Kravetz.

Por otro lado, al referirse a las responsabilidades del caso, el candidato a intendente de Lanús señaló que no siente ninguna culpa en lo ocurrido a Morena.

“¿Cuál es mi culpa? No, yo no siento que tenga ninguna culpa. Trabajo siete días a la semana, 24 horas. De un área que no existía, armamos un área que tiene más efectivos hoy que la policía. No, yo no tengo ninguna culpa. Siento que laboramos como perros, a cualquier hora. Le pusimos el cuerpo, hacemos todo lo que humanamente podemos hacer con los recursos que tenemos", afirmó.