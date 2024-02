Editorial Paulo Vilouta: "Una Argentina que reconstruir"

Embed

A mí me llama mucho la atención que siempre estamos con el agua al cuello, no?

Y llegamos ahí sobre el límite, porque la reunión que propone el Gobierno tendría que haber sido antes de mañana, porque mañana puede ser tarde en esta Argentina donde algunos dicen bueno, empezamos una semana decisiva y crucial, donde vamos a tener que bajar de Cibeles, donde vamos a tener que bajar tres cambios.

Torres, el gobernador de la provincia de Chubut, después de un viernes de furia en privado, manifiesta estar dispuesto a un diálogo resolutivo con el Gobierno, pero para esto necesitamos que el Gobierno llame a un diálogo.

Los gobernadores, todos en off hoy plantean que están dispuestos a dialogar porque saben que con este encierro que tenemos en la Argentina no solucionamos nada.

Vamos dilatando los tiempos.

Sin duda, la caída de la ley ómnibus generó toda esta tensión porque es el famoso ojo por ojo, diente por diente de la viejísima y ya inaplicable ley de talión.

Ah, bueno, perfecto.

Vos hiciste esto.

Ahora yo hago esto y vamos redoblando la apuesta, pero el diálogo tiene que ser resolutivo, dicen los gobernadores dejar de poner ministros en el medio y seguir dando vueltas sin ningún tipo de sentido y sin poder lograr absolutamente nada, porque estamos parados no siempre en el mismo lugar, sino que estamos retrocediendo.

Estamos dando pasos para atrás y el momento argentino es un momento muy delicado y me paro un poquito en el trabajo del fin de semana que entregó la consultora Taki.

Porque van dos meses de Javier Milá y presidente, pero como el arrastre era complejo, no nos olvidemos cómo terminó el Gobierno de Alberto Fernández.

No nos olvidemos la interna feroz y brutal que produjo casi la disolución de junto por el cambio.

Hoy, tras dos meses de la asunción de Javier Miley como presidente.

Escuchen este dato.

2:38Nueve de cada diez argentinos afirman estar ajustándose y achicando los gastos.

2:46Nueve de cada diez argentinos afirman estar ajustándose y achicando sus gastos, mientras que tres de cada cuatro percibe una sociedad altamente dividida y en conflicto constante.

Es la forma de vivir nuestra.

Es un estilo que ya adoptamos y aun agotando, nos lo aceptamos y lo avalamos como método de vida.

Tachón.

Asimismo, hizo un monitoreo sobre el nivel del aguante de los encuestados en relación a las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Miley.

Hay un cuarenta y seis de argentinos que está dispuesto a esperar seis meses o más para ver algún tipo de mejora.

Pero vuelvo a repetir en un contexto donde nueve de cada diez argentinos están ajustando sus gastos y siete de cada diez lo hace por necesidad.

O sea, no es que va como recién planteábamos un ejemplo para citar a alguno y dice Che, qué locura lo que vale la esencia de vainilla.

Porque alguien dijo que la esencia de vainilla mata a los mosquitos y hay diez especuladores que suben el precio.

Nueve de cada diez están ajustando sus gastos y siete de cada diez no lo hace por gusto, lo hace por necesidad.

El sesenta y cinco por ciento de quienes ajustan lo hacen porque no tienen otra alternativa para poder subsistir, mientras que el treinta y tres coma ocho.

Lo hace porque se encuentra convencido que lo que viene la próxima etapa será mejor para todos.

Este es el trabajo que hizo Taken y que marca lo que vemos en mucha gente que dice Bueno, yo tengo una esperanza y la idea es que esto tiene que implementarse en determinado tiempo.

Y aquellos que aún en la situación muy, muy compleja, tienen una cuota de desesperanza.

La idea que es necesario ajustarse porque lo que viene es mejor para todos.

Prende fundamentalmente en las generaciones más jóvenes, los más jóvenes, y tal vez los que tienen menos responsabilidad económica son los que llegan a esta situación.

Y hay una pregunta Cuánto tiempo está dispuesto a esperar al Gobierno para ver mejoras?

Un veintisiete por ciento señaló que no está dispuesto a esperar al Gobierno, al tiempo que el dieciseis por ciento de los encuestados indicó que su paciencia oscila entre los dos y los tres meses.

El dieciseis por ciento podría esperar seis meses y hasta un año.

Bueno, esto es lo que está marcando hoy.

Una encuesta que mide un poquito el ánimo y que mide también la paciencia que tenemos los argentinos.

Tres de cuatro argentinos perciben a la sociedad como dividida, como tensionada y en conflicto constante.

Nueve de cada diez se están ajustando y siete lo hacen por necesidad.

Esto también es muy importante para tener en cuenta.

Muchos argentinos se están ajustando en su mayoría por necesidad.

Sin embargo, hay un treinta y cuatro por ciento que casi el número que sacó Javier Miley en su elección antes del balotaje.

Bueno, este es un número.

Yo me quedo con las dos instancias.

Una que es la la paciencia para un resultado, no la paciencia para la caída de un gobierno como muchos creen la paciencia para un resultado, porque todo el mundo está esperando algún tipo de resultado económico.

Pero por otro lado también este sistema, que pareciera que es un sistema que vino para quedarse donde hay que confrontar permanentemente, donde hay que encontrar enemigos en la debilidad.

Y hoy son una vez más, los gobernadores y digo una vez más, porque el conflicto vuelve a tomar calor después de lo que fue la caída de la ley Omnibus.

Y vamos a tener dos versiones sobre un mismo tema Guerra total entre Miley y los gobernadores en disputa por los fondos de la participación y provincias en situación muy crítica.

Los gobernadores sostienen que lo que busca el Poder Ejecutivo es que alguna provincia entre en una situación alarmante y asfixiante como para decir bueno, esto es lo que no hay que hacer.

El Gobierno dice Si yo bajé cinco puntos de gastos de los que tenía en el PBI, cómo una provincia no puede solamente ajustar en cero Coma cinco no puede hacer un ajuste más profundo y ordenar sus cuentas y ordenar sus gastos.

Empieza una semana decisiva y crítica.

Veremos cómo acciona el poder Ejecutivo, cómo reaccionan los gobernadores y el rol de aquellos que hoy por hoy tienen una función como el ministro Franco, que uno no termina de entender porque busca conciliar, busca charlar, pero se transforma más en un cartero en una ida y vuelta que en un hombre que pueda resolver los puntos de conflicto porque hay una muralla permanente que a todo le dice que no o que mantiene su convicción o que mantiene su línea, que es la del presidente de la nación.

Para terminar el minuto.

8:04Ojalá mañana en la reunión de se te encontremos la capacidad de los que tienen que poner dinero para que los maestros cobren lo que deben cobrar, porque es una de las tareas esenciales de una Argentina que hay que reconstruir.

8:18No solamente porque el nivel educativo es malísimo, sino porque el nivel moral y de desunión que tenemos, que antes lo capitalizó con la escuela y con la familia, hoy está en ruinas en la Argentina.

Y ojalá los gremios también sepan entender que con los chicos y con la educación solamente pueden defender su salario, pueden defender los programas educativos y pueden defender las instalaciones de las clases, pero no hacer política defendiendo algún sector, alguna idea a algún gobierno y atacando permanentemente a los que piensan distinto.

Porque precisamente la educación va por otro camino y la educación, siendo o no esencial, tiene que llegar para todos los chicos, que hoy, en un primer día tan emblemático, tan particular, tan fuerte por errores de muchos, por errores de muchos y por virtudes de pocos, lamentablemente no pueden comenzar como que tendría que ser en tiempo y en forma en toda la República Argentina