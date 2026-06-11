Editorial Paulo Vilouta: "Elijo Dudar" (11/06/26) #Vilouta910

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Un minuto como todos los días, muchas gracias por estar con nosotros, los más de 265 mil oyentes que están en AM 910 Radio La Red en este horario, solamente en el AMBA, la radio a nivel nacional con unos números y una audiencia realmente contundente y espectacular y hoy levantando el telón para un acontecimiento tan fuerte que es el mundial donde el mundo pone los ojos y la Argentina siempre con nuestra radio. Me tomo un minuto como todos los días y hoy justo que es un un día tan futbolero hay una frase que utilizan muy masivamente, se hizo viral en la Argentina en el Mundial de Catar donde los hinchas conectaban coincidencias y esa frase fue el hijo creer, yo hoy elijo dudar porque llegó el día en que Manuel Adorni presentó su declaración jurada a 35 días del momento que Javier Milay tuvo que salir de los Estados Unidos para decir en breve Adorni presenta ante la presión de Patricia Bullrich la declaración, admitió que tenía ahorros en negro por 506 mil dólares, rectificó sus presentaciones desde el 2023 cuando asumió como Secretario de Medios, ante la justicia Adorni va a decir que el producto de 25 años de trabajo en el sector privado forma parte de este dinero, va a argumentar que casi 300 mil dólares fueron ganados a través de inversiones con criptomonedas entre el 2013 y el 2018, tema que en la Argentina hoy está muy verde porque no no hay mucha capacitación en esta materia, tanto Adorni como su mujer sorpresivamente pidieron sumarse a la ley de inocencia fiscal y a diferencia de el elijo creer, elijo dudar porque en un país en negro como es la Argentina con una economía tan informal quien fue privado y quien trabajó en el sector privado el 90% de su vida, me pregunto por qué tardó tanto tiempo en contar lo que contó anoche, no? Si esto era fácil, lo podía contar hace 35 días cuando tuvo que salir Milay con la lengua afuera o cuando el gobierno comenzó a perder credibilidad o cuando Milay empezó a ver sus propios números donde la ola Adorni lo afectaba, no? Elijo dudar porque en un país donde hay 400 mil millones de dólares casi en los colchones, alguien preferiría que la Argentina Eterna repleta de 48 millones de habitantes salvo Javier y Karina Milay, lo pongan a una altura de una conducta que lo iguala con la corrupción y lo pone a la altura de los peores funcionarios y sindicalistas argentinos que tenemos que no pueden justificar un solo número, Dios mío, no? Qué país raro, hemos conocido funcionario, funcionaria, bueno tenemos una expresidenta presa por corrupta, no? Los cuales los conocimos supuestamente de clase media, algunos profesionales y terminan en una opulencia que uno no puede entender. Dejemos de lado los sindicalistas que son unos chantas la mayoría, que andan con unos autos impresionantes, que viven de una forma impresionante y que ya hemos naturalizado que no pasa nada, no? Elijo dudar también porque en un país con el poder de un vocero voraz como Adorni es increíble que sus silencios lo hayan expuesto tanto y lo hayan anulado de su función.Hoy Argentina tiene un jefe de gabinete mudo con lo que significa tener un jefe de gabinete, no? El gobierno se priva por defenderlo de tener una figura que es fundamental. Miren su antecesor, miren a Francos. Elijo dudar porque es justo, es lógico, me pregunto, que los funcionarios gocen de los mismos beneficios que podemos tener los ciudadanos comunes, los ciudadanos que no estamos en la vida pública? Me refiero a la ley de inocencia fiscal.Ya había pasado con Macri, con el blanqueo. Los familiares de los políticos y no políticos, cuando entran y abrazan esta situación, tienen algún tipo de restricción, tienen muchos privilegios en la Argentina, pero alguna restricción, que inocencia fiscal? Hay 42 del gobierno que ya están metidos en esta historia y no pasa absolutamente nada. Elijo dudar, preferiría realmente poder creer, pero elijo dudar porque en un país donde la corrupción, en un país donde el enriquecimiento ilícito, en un país donde la falta de justificación de muchas conductas éticas en el pasado y en el presente, nos hicieron ciudadanos desconfiados y vulnerables.Elijo dudar y ojalá la justicia argentina, a través del fiscal Policita y el juez Lijo, me hagan creer si la nobelesca declaración jurada de Adorno y 2026 no forma parte de otro libreto más en la vida de todos los argentinos. Elijo dudar, más allá que sea siempre la función nuestra de los periodistas, y me pregunto a esta altura si el presidente Javier Milei tiene que sostener a un funcionario evasor. Él dice, estuvieron diciéndome que soy un chorro, no me lo van a poder decir más, sí vamos a poder decir que es un funcionario evasor.Y hoy elijo dudar y me pregunto si Javier Milei tiene que sostener a un funcionario evasor, o si nosotros como sociedad y a través de lo que Adorno y Milei pretendan, tenemos que aplicar no la ley de inocencia fiscal, sino la ley de inocencia mental y creer que todo lo que dicen, todo lo que presentan, todo lo que libretan y todo lo que dibujan es verdad. Permítanme, permítanme que elija dudar en este caso que marcó y trazó una bisagra en el gobierno argentino, 8 y cuarto de la mañana.