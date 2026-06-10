Editorial Paulo Vilouta: "Un año de CFK presa " (10/06/26) #Vilouta910

Embed

a un granito pero este es un un programa como le digo de de momentos eh hay quienes nos escuchan temprano, hay quienes escuchan en la hora intermedia, en el final, ahora que tenemos tres horas desde este año, para agradecerles profundamente por el hecho de distinguir tanto a nuestro programa que está en un horario dificilísimo porque es el prime time de la radio antagónicamente con el prime time de la televisión que es a partir de las ocho y media, de la noche, el día nueve de la noche, y estamos con números eh muy muy muy auspiciosos, más de doscientas sesenta y cinco mil personas que nos escuchan solamente en el AMBA.

Así que muchas muchas gracias a todos ustedes, siempre yo agradezco cuando arrancamos esta hora, pero hoy con mucha fuerza porque la radio está en un lugar distinguidísimo, la programación súper destacada, ¿Eh? Programas como el el de Facundo Pastor, la tira de la tarde, el de Gustavo, el de Marcelo por la tarde, los chicos a la noche, Hugo Balazone con unos números brillantes, el fútbol, una estructura para que la red sea una de las radios más escuchadas de de Argentina a nivel nacional y nosotros en en un puesto extraordinario gracias a todos ustedes. Así que muchas muchas muchas gracias porque lo hacen ustedes que son nuestros amigos desde hace tantos tantos años y nosotros con la la firmeza de seis años repito en un horario difícil que no es porque no es por madrugar un horario difícil porque es el prime time de la radio me tomo un minuto como todos los días hoy no es un día más porque se cumple un año de la condena de una expresidenta de la Argentina por corrupción cosa que parecía realmente imposible

¿No? Porque hace un año atrás la doctora Cristina Fernández desafiaba a todo el mundo iba a ser candidata a legisladora por la tercera sección iba a dar una nota C cinco N revolucionaba todo y se llevó un golpe muy fuerte cuando después de pasar por todas las instancias habidas y por haber no hubo un juez en la Argentina que encontró un atisbo de veracidad a la defensa de la expresidenta y de los que formaron parte de la causa vialidad.Primera instancia en diciembre del dos mil dieciocho tribunal horario criminal federal condena inicial segunda instancia Cámara Federal de Casación Penal revisó y ratificó la sentencia después de todas las apelaciones que es un derecho que tienen todas las personas en la Argentina y la tercera la Corte Suprema justo hace un año en junio del dos mil veinticinco rechazó los últimos recursos condenando de esta forma a Cristina Fernández a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua no puede ejercer nunca más en la vida ningún cargo podrá indultarla si viene algún presidente delirante y diga vamos a indultar a la doctora Cristina Fernández pero no va a poder ejercer ningún cargo a futuro porque está condenada por corrupción y hoy el estado le está reclamando seiscientos ochenta y siete mil millones de pesos a ella y a ese grupo con la diferencia que algunos ya no tienen tanto el señor Lázaro Páez que es el empresario beneficiado por el desvío de obras en Santa Cruz ratificado ayer por Leonardo Farinha fueron rematados en la quiebra de Austral Construcciones es decir que ahora quien tiene que poner los bienes es la doctora Kirchner y muchos de ellos pertenecen a sus hijos lo grave de todo esto es que a un año de la condena no le pudieron decomisar absolutamente nada y una condena no solamente es la privación de la libertad bastante cómodo igual para esta señora porque no es lo mismo el penal de Ceisa que el domicilio particular más allá de la tomillera más allá que le hayan quitado visitas y más allá de la incomodidad de tener que estar cumpliendo una condena que la priva de su libertad no le pudieron decomisar nada y cuando uno dice decomisar significa que para que la condena sea plena es falta de libertad y tratar de recuperar lo que se perdió en este solo caso estamos hablando de seiscientos ochenta y siete mil millones de pesos por eso cuando yo escuchaba el último fin de semana algunos desubicado que en plena despedida del indio Solari gritaba no porque Cristina nos daba esto nos daba el otro si nos daba esto nos daba el otro pero les quitó solamente en vialidad seiscientos ochenta y siete mil millones de pesos ¿no? Y ahora tenemos la causa cuadernos donde se reactivó porque declaró el piloto que transportaba al secretario Daniel Muñoz con bolsos con candados declaró Leonardo Farinha eh un arrepentido que ustedes lo conocen y que en algún momento plantó la situación porque era uno de los hombres que trataba de hacer magia mmm con el dinero en negro que recibía Lázaro Báez y más allá del freno a la medida con varios recursos me parece que ahora la obligación de la justicia argentina a un año de esta condena es recuperar lo perdido y trabajar fuertemente para que esto se consiga y para que marque un precedente y no por cuestiones ideológicas sino para marcar un presidente un precedente y decir con la corrupción no se joroba más en la Argentina hoy este gobierno tiene situaciones abiertas en el caso Libra en el caso de la discapacidad con Andes y algún otro caso ahí abierto eh del señor Adorni todos de presunta corrupción porque todavía la justicia no los confirmó huele a corrupción pero tendría que marcar lo de Cristina Fernández un precedente para decir che el que la Argentina toque lo que no le corresponde le ponemos este límite el que toque para que haya un número altísimo que hoy tenemos que estar rogando que la gente de UNICEF diga que suerte que bajó la pobreza infantil la tenemos en cuarenta y dos o que el INDEC diga che bajó la pobreza general la tenemos en treinta y pico y nos falta educación y nos faltan obras de estructura y nos faltan mil cosas y le debemos una vela a cada santo porque por la corrupción permanente en la Argentina yo creo que hoy es un día auspicioso no porque la señora esté presa sino porque la justicia argentina actuó como debía actuar sin importar quién estaba enfrente y esto va a marcar un precedente porque hoy es Cristina Fernández y mañana puede ser cualquiera y eso me parece que es lo lo importante repito aún faltando el cincuenta por ciento de esto que es decomisar lo que le pertenece a los argentinos vamos a vivir empañado un poco por el mundial sin duda actos y acontecimientos eh muy potentes de un sector de la sociedad que cree tener una verdad que es una mentira la verdad de creer en la inocencia de Cristina Fernández y en la transparencia de Cristina Fernández probada por la justicia de punta a punta vamos a tener ceremonias en la puerta del domicilio prisión y vamos a tener un hecho llamativo el sábado cuando hagan un banderazo convocado en Parque Lezama el banderazo ya tiene un afiche no sé si lo han visto se llama el banderazo por la proscripción el banderazo por la proscripción algunos creen que Cristina Fernández está proscripta algunos creen que Cristina Fernández indultada podría actuar está inhabilitada de por vida yo creo que sería muy interesante que el próximo sábado y podrían ir cambiando los afiches y el lema de la ceremonia el banderazo por la proscripción tendría que transformarse en un banderazo por no más corrupción en la Argentina repito el banderazo por la proscripción tendría que transformarse el próximo sábado en un banderazo por no más corrupción en la Argentina nos hubiese ido mucho mejor no tengan la menor duda ocho