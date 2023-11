El editorial de Paulo Vilouta: "Pragmatismo, pies sobre la tierra y casta"

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días y hoy breve, porque terminamos una semana con muchísimo cansancio y agotamiento todos los argentinos, porque como les vengo marcando desde siempre, hemos votado mucho y hemos tardado en encontrar definiciones con balotaje.

Y creo que todo el mundo merece un descanso y una cuota de expectativa de cara a todo lo que se viene.

Porque cuando cambia un gobierno o cuando tenemos los cambios cada cuatro años, siempre hay un movimiento.

Siempre hay un despertar, no o ilusiones o esperanzas en un país donde cuesta mucho tenerlas, porque el día a día es muy dificultoso, no solamente en materia económica, donde es uno de los pilares de la vida, sino también en materia de seguridad en materia de ánimo.

En materia de satisfacción, los argentinos andamos como con poca pulga y con los últimos tiempos.

No sé si el poder de las redes nos ha hecho esta vida de controversia o de contestación casi permanente, no de tendencia en cosas que no son para mi gusto de lo mejor.

Pero al margen de todo eso, entramos en una etapa donde quienes votaron a Javier Milei están con una esperanza fuerte y los que no votaron a Javier Milei con una esperanza lógica porque viven en un mismo país y me parece absolutamente entendible.

Veía una encuesta de la cual vamos a trabajar más tarde en términos generales que tienen ustedes de imagen de Javier Milley.

Hoy Mireia arranca con un Veintiocho coma dos de muy buena, un treinta coma ocho de buena, un veintitrés coma, dos de muy mala y un diez de mala.

Qué expectativas tiene de Milei como presidente de los argentinos?

Mucha expectativa.

El cuarenta y siete coma tres.

Algo de expectativa El diecinueve coma cinco.

Ninguna expectativa.

El veintinueve coma cuatro y no sabe y no contesta.

El tres coma ocho.

Es decir, que hay una gran parte de argentinos que se suman, habiendo votado o no a una expectativa, porque creo que estamos todos con un cansancio y con la necesidad de creer que nos puede ir mejor.

Ahora faltan cuatro años para votar más allá del intermedio que tenemos, que es la la legislativa. Para ustedes la gestión de Alberto Fernández debe hacer un ajuste coordinado con Javier Milei para el cambio de gobierno, pero todos sabemos que tenemos que hacer, nos guste o no nos guste.

Una modificación en nuestra economía debe ajustar lo máximo posible.

El treinta y ocho por ciento debe hacer un ajuste moderado.

El treinta y seis no debe ajustarse nada. El dieciocho y no sabe y no contesta el siete Esta semana.

Creo que nos quedan dos lecturas importantes de esta transición muy corta, muy breve, porque se votó el domingo porque el lunes fue feriado y porque hoy es viernes y parece ya un tiempo enorme que se produjo la elección en la Argentina y son apenas unos días.

Creo que hay dos lecturas importantes para hacer la primera.

La mayoría del electorado argentino, el cincuenta y seis por ciento, entendió que con inflación no salimos y que hay que encontrar un camino que será de dificultad porque también lo planteaba el propio Sergio Masa en la campaña que tiene que ver con el ajuste o el orden.

Después le ponemos la palabra que queremos ajustar.

No significa para mí hacer desaparecer una empresa pública, pero sí poder ordenarla, sí.

Saber dónde va el dinero que nosotros como contribuyentes ponemos en todo esto, lo tendríamos que exigir cualquiera sea el presidente y cualquiera sea la gestión.

Y me parece que gran parte de los argentinos mirando un poco el mundo o mirando a nuestros países vecinos, donde todos sumados en su inflación, no llegan a la inflación mensual de la Argentina.

Creo que entendimos que con inflación no vamos a ningún lado.

Ocho, nueve, cuatro, doce, cinco, seis ciento cuarenta setenta, salvo el período cortito de la convertibilidad, que después terminó mal porque no se hizo lo que se debía hacer.

Argentina vive con esta locura donde nada es previsible, un precio, un viaje, un medicamento, una distracción, un auto, un teléfono, un tratamiento.

Hoy no hay precio, mañana hay otro y me parece que todos hemos entendido que con la inflación no se puede seguir robando y vamos a tener que trabajar.

Por supuesto que la palabra ajuste nos ajusta el cerebro, pero también nos hace pensar que hay un montón de cosas que tendremos que priorizar por sobre otras las jubilaciones, los planes sociales bien otorgados, no los que se lo usan para irse en crucero a no sé dónde o utilizar dinero del Estado que no les corresponde.

La asignación universal, la asistencia de quienes necesitan ser asistidos.

Me parece que en eso estamos todos entrando en un camino, por lo menos de clarificación, porque ganó un candidato increíblemente planteando cosas horribles en la campaña.

El propio Carlos Menem decía si contaba lo que tenía que hacer, no me votaba nadie.

Bueno, ahora aún contando cosas horribles, el cincuenta y seis por ciento de los argentinos fueron por eso, sabiendo que la situación es compleja y me parece que con Milei, con masa, con Bullrich, con Esti o con Bregman, si hubiese sido se termina la etapa de la aspirina porque la aspirina no va más y tendremos que ver qué capacidad de resistencia tenemos.

Y tendremos que exigir al Gobierno que empieza el diez de diciembre la sensibilidad suficiente para poder ordenar sin romper nada, porque la situación es muy delicada y muy difícil.

Y lo último para terminar, cuánta diferencia entre las campañas y la realidad. Por qué?

Porque la campaña de Milei fue la campaña del cierre del banco central de la dolarización.

Hablamos del Conicet, hablamos del link, hablamos de la ex, es hablamos de un montón de cosas y las campañas son un poco eso.

Muchas veces, un montón de eslogans un montón de situaciones inmanejables y realizables, o por lo menos no para este momento.

Viendo lo que vimos ayer en cuanto a los nombres, entramos a ver un Milei pragmático, un Milei donde, aunque él deteste lo político y la casta, sabe que tiene que actuar como político.

Sabe que tiene que tejer acuerdos para poder gobernar.

Los nombres de ayer son nombres que tienen camiseta de Macri y camiseta de esquiar.

Esto significa armar equipo, armar diálogo, consensuar, generar leyes y tratar de gobernar.

Tarea muy, muy, muy compleja y muy difícil en la Argentina.

Desde la soledad que lo vimos en plena campaña y en los primeros días de la organización de su equipo de trabajo.

Pragmatismo, pie sobre la tierra y casta para poder trabajar y para poder comenzar un Gobierno que será sumamente difícil, dramático en materia económica y donde todos tendremos que entender que nos guste o no nos guste.

Los gobiernos comienzan un día determinado el diez de diciembre y terminan cuatro años después porque lo estipula no la gente, sino la Constitución nacional.