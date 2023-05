Chiche Duhalde: "Yo no quiero llamar kirchnerismo al peronismo"

Hilda "Chiche" Duhalde, exsenadora y esposa del expresidente Eduardo Duhalde, expresó este lunes duras críticas hacia el kirchnerismo y ofreció su visión sobre el futuro del país. En declaraciones a Vilouta 910, Duhalde dejó en claro su postura de distanciamiento con respecto al peronismo actual y se negó a asociarlo directamente con el kirchnerismo.

"Yo no quiero llamar kirchnerismo al peronismo, el que yo viví quedó lejos. Hoy, el kirchnerismo nos llevó a la situación que estamos. No veo en ese sector a ninguno que me enamore como para salir de la situación en que estamos. Su ideología nivela para abajo, nos iguala para abajo", señaló.

Con respecto al panorama político actual, la exsenadora dijo no estar sorprendida por la decisión de Cristina Kirchner de renunciar a una candidatura, en tanto que anticipó que la exmandataria tendrá un papel preponderante en la elección del postulante del espacio.

En un reciente viaje a El Salvador, Duhalde observó la realidad de la gente y se encontró con una desigualdad latente en Latinoamérica. "Es una enorme desigualdad que duele porque los que gobiernan no entienden que debemos enfrentarla de afuera para adentro. Los intendentes deben dejar de poner flores en las calles y tratar de achicar la desigualdad", afirmó, haciendo hincapié en la necesidad de políticas articuladas que aborden los problemas de educación y salud.

Chiche Duhalde y el "fenómeno" Javier Milei

Por otra parte, la exsenador se refirió al suceso que genera la figura de Javier Milei, al que cuestionó por su enfoque y aprovechamiento del inconsciente colectivo que desconfía de los políticos tradicionales. "Milei llegó a la política utilizando el inconsciente de la gente, de que los políticos no solucionan los problemas, como si él no fuera político. En ningún país del mundo se aplica su teoría", aseguró,

En cuanto a sus planes inmediatos, Chiche expresó su deseo de contribuir con base en su experiencia y sentido común. Aunque afirmó que estaría dispuesta a formar parte de Juntos por el Cambio, señaló que el espacio necesita algunas modificaciones y destacó la figura de Patricia Bullrich. "Tiene cosas interesantes, pero debe entender que los cambios no son rápidos", concluyó.