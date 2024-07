Editorial Facundo Pastor: "Caputo ahuyentó teorías conspirativas"

Mirá el comentario editorial de Facundo Pastor acá:

Hablamos un poco de economía: hoy pasó algo importante en el comienzo del día, que es que habló el ministro Economía, Luis Caputo. Y ustedes sabe que los mercados vienen de algunos días con incertidumbre, con un riesgo país que volvió a romper la barrera de los $1500. Ahora está un poquito más abajo $1474, con un dólar libre que hoy volvió a subir, que hoy volvió a tocar un nuevo récord con acciones Argentina desplomadas en el mundo, y con la pregunta que mucha gente se hace qué, cuándo y de qué manera y con qué objetivos comienza la "Fase 2" del Gobierno de Javier Milei.

Hoy, el ministro de Economía, Caputo, rechazó la idea, la teoría, el pensamiento, la sospecha de que detrás de la incertidumbre de los mercados y de estos días turbulentos en términos económicos, un poco tapados por momentos por el caso Loan, había una mano negra.

Salió a decir abiertamente que no era así. Salió a decir que no era cierto que había movimientos sospechosos de grandes jugadores económicos o del mercado que querían conspirar contra el Gobierno nacional. El problema no es tanto lo que dijo Caputo, sino a quién salió a contradecir Caputo. Pero antes de eso, escucha el balance que hace Caputo, según su mirada, según la mirada de Milei, de cómo encontraron la economía argentina. Habló el ministro, escúchalo:

Hasta ahí lo que planteaba el ministro Caputo, que, repetimos, salió hoy temprano a rechazar la teoría conspirativa detrás de presuntas operaciones que alteraron los mercados en las últimas semanas. El problema es que, yo coincido con Caputo, parecía ser una mirada un poco persecutoria, pero el problema es cómo, de esta manera, se abre una nueva hendija dentro del gabinete; porque Caputo salió a contradecir una versión que salió del propio gabinete.

Fue el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien había apuntado contra una entidad financiera local por la incertidumbre que hubo en las cotizaciones de activos argentinos. Siempre que aparecen esos fantasmas, no está bueno, mucho menos cuando esos fantasmas aparecen asociados a la economía.

Yo creo que si hay una incertidumbre, es saber de qué manera o cómo se va a poner en marcha la fase dos del Gobierno de Milei. Mañana se conoce la inflación. Ya el presidente tiene la "Ley de Bases", ya tiene el propio presidente el "Paquete Fiscal", y también tiene la foto del "Pacto de Mayo", que sucedió en julio. Con todo eso, ahora sí, solo resta esperar y tener un poco de paciencia.