Editorial Facundo Pastor: "Contradicciones permanentes"

Escuchá el comentario editorial completo de Facundo Pastor: "Contradicciones permanentes"

Contradicciones de este gobierno, contradicciones permanentes de un presidente que mira con un ojo para un lado, y con el otro para el otro. Y esto ya lo veníamos marcando. Pasaron 32 años del atentado terrorista que sufrimos en nuestro país, en la embajada de Israel en 1992, un día como hoy. 32 años de ese momento donde tembló la ciudad y temblaron nuestras vidas.

(Audio) "80 señoras de 90 años que viven ahí Usted no sabe qué pasó con - No, no, no, no, Yo me tenía que encontrar con ella A las tres y pico no vino, recién nos enteramos y los interinos quieren decir no nos dejan pasar, pero son setenta, ochenta mujeres, setenta y cinco años. -No sabes si las llevaron a algunos. -No sabemos. Nadie me sabe decir nada. Mire lo que es Ana Moreno te de Benítez, que son cuando escribió sobre el abuelo que sale en la revista de la nación. La vida de su abuelo.En la revista de la nación sale el dia de la nación.Una mujer que de..."

Un ataque terrorista en el centro de la Capital Federal. 22 muertos, 242 heridos ¿Se acuerdan durante qué gobierno fue, no? Digo esto, marco esto, porque me suena contradictorio que este Gobierno considere a Carlos Menem un prócer, porque en ese atentado del que acabamos de escuchar un sonido de lo que se vivía en los alrededores, de lo que era la embajada y a ese momento ya era era una pila y una montaña de escombros, no hay culpables, no hay, por supuesto, detenidos; porque todas las hipótesis de lo que en su momento investigó la propia Corte Suprema de Justicia, porque esta historia llegó a la Corte por ser justamente un territorio internacional, ese lugar era Israel, dentro a Argentina y a Argentina también.

No hay culpables, no hay detenidos, nunca se profundizó la conexión local; está más que claro que se encubrió, y está más que claro que ese atentado, y el posterior, el de la Amia, tenían que ver con un posicionamiento de la política internacional de Carlos Menem. Esto está claro. Si quieren para no enroscarse tanto ver "Jossie", la serie; leer algunos libros de lo que se ha investigado, "Cortinas de humo", me acuerdo, el libro de Gabriel Le Vina un libro de Jorge Lanata. Bueno, en fin, por eso me resulta contradictorio que hoy el presidente haya estado ahí, que bien vale que haya estado ahí; si no me equivoco, es el primer presidente que va. Claro, ¿Quién iba a poner la cara ahí? Nadie, fue Milei, vale; pero me resulta muy paradójico, y esto que estoy transmitiendo, pues lo que hoy un familiar que no voy a identificar me llamó y me dijo: "Nos sentimos en medio de una terrible contradicción porque va a ir el presidente". Después terminó yendo, pero al mismo tiempo es el presidente que cree que Carlos Menem fue un prócer.

(audio) "El primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia y justamente, digamos, arrancó mal el primer gobierno de Menez, porque salió mal el plan Buki Bor. Salió mal las distintas facetas del plan Herman y sí, salió bien, digamos el plan de convertibilidad. Entonces, claramente, digamos el primer gobierno de Menem, es el mejor gobierno de la historia, por lo que hizo Cavallo en el Ministerio de Economía. Te puede gustar o no te puede gustar, digamos lo que vos quieras, Pero esto para estar seguro de lo que estás diciendo Es obvio, claro. Obvio, claro. He jugado a decirlo. Bueno, está bien. Se ve lo que pasa. Yo te voy a explicar. Vos tenés tres versiones de Cavallo. Tenés una versión de caballo que fue presidente"

Bueno, hasta ahí porque se va después por las ramas económicas. No era presidente Milei cuando decía esto: "El primer gobierno de Menem fue el mejor camino de la historia". Ese gobierno todavía en la Argentina, los presidentes o los gobiernos, se quedaban seis años. 1989 y 1995: Embajada de Israel y AMIA.

Ya eso te tiene que figurar la idea de que no podés declarar, que es el mejor gobierno de la historia, pero como si esto fuera poco, en el marco de eso que fue mudar o sacar el "Salón de las Mujeres" y convertirlo en el "Salón de los Próceres", se colgó el cuadro de Carlos Menem, porque Milei cree que Menem fue un procer, como dice el vocero presidencial, Adorni: "Fin".