Editorial Facundo Pastor: "De ratas y locos"

Ojalá haya sido una declaración no solamente aislada, sino desafortunada; ojalá que en este momento es quien dijo lo que ahora van a escuchar, se esté arrepintiendo, más allá de que voy a pensarlo, porque nunca la política puede trazarse en términos de críticas personales; mucho menos plantear lo que ahora le van a escuchar al presidente del bloque peronista o kirchnerista del Senado.

Me refiero a lo que dijo hoy cuando estaba llegando al Parlamento y le pusieron un micrófono al senador Formoseño José Mayans. Lo escuchamos y lo analizamos juntos. Mayans cree esto de Milei: (audio) Yo soy una persona que tiene problemas de salud mental ¿Y eso qué pasa? Hay motivo para hacer algo del como bueno, habría que hacerle alguna pericia psicológica. Realmente creo que lo que él le pidió a los gobernadores que se vaya a tener un psicólogo. Me parece que habría que ver la forma si este muchacho está en condiciones de seguir conduciendo destino del país. Estamos trabajando en este tema para saber qué está dispuesto primero a que pida disculpas al Congreso por las barbaridades que acá no hay ningún niño rata. Acá hay representantes de los estados provinciales y representantes del pueblo de la nación y fueron votados por pueblo. Y obviamente estamos para rechazar el DNU por violatorio de la Constitución nacional.

¿Estamos trabajando en este tema, dijo? La declaración de Mayans comenzó diciendo que Milei tiene las facultades mentales alteradas. Después lo refrendó diciendo que tiene problemas de salud mental; después pidió una pericia psicológica para el presidente; después se preguntó si está en condiciones de seguir gobernando. Como si todo esto fuera poco, metió la idea de una acusación por insanía; y esto último que yo, sinceramente, se me había escapado y el "estamos trabajando" porque algún colega le pregunta y se puede. Estamos trabajando ¿Trabajando en qué, Mayans? O no estará pensando iniciar o poner una pequeña piedrita en el camino de algo que puede terminar, por ejemplo, en un juicio político que tiene que iniciarse en la otra cámara. No donde está Mayans

¿Mayans es Cristina? Se lo pregunté hace un ratito unas fuentes: ¿Mayans es Cristina? No necesariamente me contestaron ¿pero esto es lo que piensan todos los referentes de la oposición o no? O fue un camino plenamente aislado de un Mayans diciendo una verdadera barbaridad.

O esto se está pensando y se está hablando en la política argentina, y a Mayans se le escapó. Se apresuró. Quiero creer, repito lo que dije en el comienzo, quiero creer y deseo creer que esto haya sido una opinión verborrágica de un senador como es Mayans al que se le escapó la lengua. Quiero creer, deseo creer.

