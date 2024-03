Editorial Facundo Pastor: El CCK y el debate menos pensado

Vamos a pisar juntos el palito que el Gobierno quiere que pisemos, que es discutir si está bien o está mal que el Centro Cultural se llame tal o cual, si se llama Néstor Kirchner o bueno, no sé, esto anunciaba Adorni hace algunas horas, escuchalo:

"Se ha decidido finalmente cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, así que dejará de llamarse como tal y efectivamente, se le dará paso a un nuevo nombre".

Distracción, provocación. Pensá lo que quieras respecto a lo que el Gobierno está haciendo. Sí se me ocurre vincular, como hacíamos en un momento de la primera hora, lo que charlábamos de arranque con el padre Belay con lo que se está viviendo en Rosario, que se puede replicar a muchos barrios y zonas del conurbano Bona, no con ese nivel de complejidad.

Pero ¿cuáles son los temas urgentes de la Argentina? Cambiarle el nombre al CCK, que quiero ser claro en esto, que se llame como se llame me importa muy poco. Tampoco sé si un centro cultural se tiene que llamar con el nombre de un presidente. No sé, yo lo planteé de esa manera y hoy alguien me dijo ¿por qué no vas a ver el Pompidou en París?

Hola, bajo algunos datos respecto a eso, pero yo decía medio en broma, medio en serio, vamos a pisar juntos el palito porque posiblemente se esté buscando eso posiblemente haya un maletín. Pensarlo de esta manera con herramientas que sirvan todos los días para tirar arriba de la mesa y que la discusión vaya para un lado, vaya para el otro.

Y en el medio está para mí lo más jodido de este momento de la Argentina, que es el aparato económico que en la recesión, pero también uno podría hablar del poder adquisitivo de los jubilados o de los salarios que están no planchados. Están abajo de la tabla de planchar o de la educación.

Se habló tanto de los voucher educativos. Hoy estaba mirando números solamente el dieciséis de El universo de familias o de pibes y pibes que van a la escuela en lo que plantea por las características de lo que el Gobierno plantea, pueden acceder al voucher, que no sé cómo estará funcionando, dicho sea de paso o hablar de inseguridad.

Hoy mataron un gendarme y nos activamos respecto al tema de inseguridad. Cuando hay algo que verdaderamente conmociona, pero después nos olvidamos todos los días. En la provincia de Buenos Aires hay una entrada, hay un moto, chorro, hay una muerte todos los días o el tema del dengue. Por eso quieren que pisemos el palito y discutamos sobre el CCK.

Ahora yo me voy a meter con el tema. Tengo la sensación de que pareciera ser un tanto ridículo plantear que van por ahí las prioridades de lo que en este momento está necesitando la Argentina. ¿Son estas las prioridades?

Cuando uno ve este tipo de anuncios, uno piensa en un Gobierno que en este momento debiera estar dando respuesta a los más de ciento cincuenta mil casos de dengue. Y sin embargo no aparece esa respuesta o tendría que estar viendo cómo baja la inflación, que aparentemente está descendiendo, pero no a costa del tremendo aparato económico que todos estamos viendo.

Miren, hace un rato hablé con una verdulera Carolina de Acá, de Palermo, hace una semana, el cajón de cuatro kilos de lechuga que esta mujer compraba para luego revender Salía nueve Lucas, el mismo cajón comprado ayer sale Veintisiete Lucas.

Alguien me llamó y me explicó Ojo, que con el tema de la lechuga hay un tema estacional todo lo que quieras, pero si vos dividís por cuatro ese cajón de verdura y querés vender el kilo de lechuga, está más caro el kilo de lechuga que el kilo asado. Ocho lucas, el kilo, lechuga seis y pico o siete el kilo de asado el kilo de tomate. Hace una semana, en esa misma verdulería se vendió ochocientos mangos. Hoy, dos mil una semana, los zapallitos el cajón de zapallitos cuatro kilos. Once lucas hace una semana. Veintidós Lucas, ayer.

Entonces por supuesto que hay cuestiones estacionales, con con, con el alimento verde, con la lechuga venimos de el temporal. Todo eso está bien, pero son los temas urgentes de la Argentina discutir o poner en el centro de la escena si el centro cultural se tiene que llamar de una u otra manera. ¿Qué creen que va a pasar si a este Gobierno le va mal y dura cuatro años?

O si le va muy bien y dura ocho dentro de cuatro años o dentro de ocho asumirá otro gobierno de otro signo político? Y si el centro cultural se termina llamando Centro cultural Conan y no voy a entrar en los chistes que uno ve todo el tiempo en las redes de cómo se debiera llamar va a venir otro Gobierno y va a decir no se debe llamar el se y en el medio van pasando los años y la vida y la posibilidad de vivir en un país, un poquitito más normal, donde uno no tenga que tener cuatro trabajos para llegar a fin de mes o donde uno no tenga que salir de su casa a las siete de la mañana y volver a las nueve de la de la noche.

Y encima con el fenómeno de que tampoco alcanza. ¿Cuáles son las urgencias de este país? Yo creo que debiera existir un ministerio de la normalidad, que trabaje dentro de un gobierno de este, el anterior, del otro, del que venga buscando que este país sea un país un poquito más normal, porque la contás y no te la creen.

El Centro Pompidou en París lleva el nombre de George Pompidou, que fue presidente hasta el setenta y cuatro, cuando murió desde el sesenta y nueve hasta el sesenta y cuatro, y en el medio y en el Medio Pompidou. Por si no lo sabés, era un presidente de absoluta derecha. Cuando muere y viene en gobierno socialista no le cambian el nombre. Se sigue llamando Pompidou. O sea Lincoln Center de Nueva York y no esto, por favor.

No es compararlo a Lincoln con Kirchner, que se llame como se quiera llamar, pero que tenga un poquito más de normalidad el país y sobre todo, que se pueda pensar realmente en las prioridades y las urgencias.

