Editorial Facundo Pastor: "La batalla por la herencia política de CFK"

Mientras todo lo que estamos viendo cada día sucede de pasa, acontece Y cuando digo todo me refiero a las prepagas, al descontrol de las tarifas, a la inflación, al nuevo fantasma de la economía, que es la desocupación. Mientras todo eso sucede, nos sucede, te sucede uno empieza a preguntarse ¿Dónde está el peronismo? ¿Qué se sabe de Cristina Fernández de Kirchner?

Porque cuando uno empieza a poner la lupa en lo que cree uno que es la oposición, descubre que hay una interna que arde, que recrudece a cada momento, por la herencia política de Cristina, por la herencia política, la otra herencia que la investigue la justicia, que lo investigue de verdad.

Mientras todo esto que vivimos cada día, cada tarde sucede, arde la interna por la herencia política de Cristina Kirchner. Hay una interna subterránea, pero muy virulenta entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

En las últimas horas, durante un acto en la Quinta de San Vicente junto al gobernador Kicillofv, El Cuervo Larroque. Sí, El cuervo Larroque, el que alguna vez formó parte de La Cámpora, lanzó una frase incendiaria, se preguntó, mejor dicho, dijo "¿Qué es la conducción de Cristina? ¿Qué es?", se preguntó El "Cuervo" Larroque: "¿Qué es que tres niñatos te manden un whatsapp?"

Aparentemente estuve averiguando Cristina tiene gente que envía whatsapp con información, dijo Larroque: "No quiero esa conducción de Cristina. Quiero una conducción con movimiento popular".

Arde la interna por la herencia de Cristina Arde a tal punto que expone la rebelión que hay ante un liderazgo no resuelto por momentos pienso que hay una rebelión descomunal y desatada sobre el liderazgo, un liderazgo inconcluso.

El peronismo tiene en su historia y en su haber grandes etapas de vacilaciones a nivel de liderazgo, no me quiero ir a la historia porque sería aburrido ¿o no', pero ¿Será que hay una rebelión ante el liderazgo de Cristina? ¿O será que el peronismo está completamente desorientado en medio del huracán Milei?