Editorial Facundo Pastor: "La era de la crueldad"

Hoy temprano hablé con un sociólogo, cuya materia de estudio es el conurbano; lo difícil que es entender a veces lo que pasa en los lazos sociales del conurbano, que en muchos casos están quebrados. Lo que se vive en los clubes de barrio, en las iglesias, en las ferias. Y le pregunté por los signos de la crisis.

Me contó algunos detalles: me dijo que es increíble la cantidad de proliferación de ferias populares en distintos barrios. La gente vende ropa usada, vende comida, vende objetos. Esto no es una exageración; en algunos casos volvió incluso la idea del trueque. "¿Qué más?, le dije. La gente está endeudada, la gente en muchos barrios toma deuda y después no sabe cómo hacer para devolverla. Y en muchos casos la toma a tasas realmente tasas de usura; y muchas veces esos usureros están vinculados con el narcotráfico en los barrios. Tema para profundizar y seguir.

En muchos comedores populares aparecen "manos anónimas", financiando a los comedores; y muchas madres, y muchos padres, se empiezan a preocupar. La semana pasada, no voy a identificar mucho, entrevisté a una mujer, a dos mujeres, de un comedor, no importa la zona que estaban, obviamente, quejándose porque el Estado no le mandaba la plata para los comedores. Y le pregunté: "¿Y entonces cómo se financian?", y me dijo: "Bueno, nos ayudan. Por ejemplo, la otra vez nos sonó el teléfono, nos dijeron vayan a la puerta de un mayorista. Fuimos a la puerta de un mayorista y había un hombre con una mujer, que nos dijo: 'Entren, tienen un crédito de 400 lucas". Yo le pregunté: ¿Quién era?". No sabemos.

Después me enteré cómo venía la mano: en muchos barrios empiezan a aparecer financiamientos anónimos de determinadas cosas. Ojo con esto. Si yo fuera ministro de Kicillof, o de Milei, o de Santa Fe, o de Puyaro todos los días me levantaría y llamaría a las iglesias, a los clubes de barrio, a los comedores para ver qué están viendo, qué están sintiendo, cuáles son los signos de la crisis.

En paralelo hay un mundo donde la política juega por otro lado. En las últimas horas habló alguien que quiero presentárselos porque por ahí lo conocen, por ahí no lo conocen, que es el escritor Martín Cohan. Para mí, uno de los mejores escritores del momento; sus obras son muy vendidas. "Bahía Blanca", "Ciencias Morales", "Confesión".

Quizás lo hayas visto, porque se viralizó muy fuerte un video suyo en su momento discutiendo con Darío Lopérfido ,sobre los setenta. No importa, una pequeña presentación, es un escritor y aparte es un docente muy reconocido.

Dijo, en las últimas horas, algo que quiero traer a este comentario editorial: trajo "la idea de la crueldad del momento". Escúchalo: (audio) "Bien con ciertas condiciones sociales generales. Yo diría que es el modo que ha cambiado otra vez en la circulación social de la palabra, de los los recursos en lugar de la crueldad, para decirlo en una formulación. Lo digo porque me parece que responde en parte, al menos a esta cuestión y porque es lo que vengo pensando, en parte. Casi diría, lo formulo, intencionadamente de manera frívola, parodiando el lenguaje frívolo, frívolo. La crueldad está de moda, está de moda ser cruel, luce bien, cae bien".

"La crueldad, está de moda, luce bien, cae bien", dice Kohan que repito, léanlo porque verdaderamente es maravilloso. Y automáticamente pensé en la figura del vocero presidencial tuiteando: "Saludemos a Télam que se va". Ya saben lo que hablamos de Télam.

En estas horas hay muchas familias que la están pasando mal y ahí pagan justos por pecadores, si es que existieron pecadores y la responsabilidad del Gobierno era descubrirlos, en tal caso; pero en las últimas horas, se subió la canciller Mondino, a un hecho terriblemente cruel. Tuvo una discusión tremenda que se da entre Natalia Zaracho y un comunicador. Natalia Zaracho es una diputada que viene del espacio del Frente Patria Grande, cercana a Grabois, desde Grabois. Es una mujer que es hija de la crisis del 2001, que en su momento contó toda su experiencia con como parte de una familia cartonera, dirigente social

¿Qué le dijeron? Es una discusión que no viene al caso, pero que nuestra, el nivel de crueldad con la que se está manejando el discurso público de los políticos. Mondino le dijo en un tuit: "Es una vergüenza Saracho que seas legisladora sin haber terminado el secundario. Sos la evidencia empírica del absoluto fracaso que fue el curro del estado presente".

Y ahí se generó toda una discusión, que la verdad no la quiero traer al comentario editorial, sino que pasaba con la idea de recuperar esto que planteaba el escritor Kohan: "La idea de la crueldad como manera de hacer política y la idea de la crueldad para pensar qué se necesita en este momento para un país que se está reconstruyendo o que intenta reinventarse" ¿Se necesita crueldad? ¿La crueldad es el camino? La crueldad como idea de sadismo como idea de impiedad. En definitiva, como idea de insensibilidad. Si vos necesitás llevar adelante determinadas políticas, ¿Necesitás acompañarlas de todos estos comentarios y de esta discusión cruel?.

Escuchá el comentario editorial de Facundo Pastor acá: