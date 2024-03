Editorial Facundo Pastor: "La familia unida"

Escuchá el comentario Editorial completo de Facundo Pastor acá:

Cada tarde jugamos, cuando abrimos Pastor 910, con que somos una familia, con que del otro lado hay una familia radial y que, entre la gente que está del otro lado y nosotros conformamos una familia y jugamos con esa canción de "No hay nada más lindo que la familia unida".

Bueno, esto ha llegado a la política. No es nuevo, eh, no es nuevo. Hay una senadora que contrató, tomen nota, a sus tres hijos, a su nuera, a su hermano, a su sobrina y a su cuñada. Es una senadora libertaria, se llama Vilma Facunda Bedia. Buen nombre.

Metió en sus despachos de la cámara alta a toda su familia entera. Repito, tres hijos, una nuera, un hermano, una sobrina, una cuñada. Es Pastora evangélica, profesora en su provincia natal.

Le consiguió trabajo a todos: Joel Benjamín Mamani, su hijo, se benefició con un puesto de planta transitoria con la categoría A3 por el que cobra alrededor de 700 Lucas. Al otro hijo, José Mamani, lo premió un poquito más, la categoría no es A3, es A1 cuyo ingreso está estipulado, es decir, sueldo de $1.200.000.

Está planta de empleados metidos por la propia senadora libertaria, suma también a Pablo, su otro hijo, pero aparentemente no aparece en los registros de la web del Congreso.

Y así podría contarles las historias de la nuera, del hermano, de la sobrina, de la cuñada de una fundación que también fue beneficiada, que es una ONG cristiana, que promovió en los últimos tiempos seminarios de higiene mental, seminarios de higiene mental.

Albert Bedia es hermano de la senadora libertaria, se incorporó como asesor, pero le dieron la categoría A3, 700 lucas. Por supuesto que esto es un verdadero escándalo.

Hoy se lo preguntaban a Manuel Adorni; creo que Adorni decía algo así como "Bueno, no conozco mucho el caso" y pasa con Adorni, que es honesto de su parte cuando no conoce algo, dice: "No lo sé", pero los colegas que parece que van muy munidos de información, van con la documentación, y ya hubo varias veces donde le quieren acercar los datos Y Adorni dice: "No, no, no, no, no, no lo quiero ver, no quiero ver".

Bueno, una verdadera Pyme libertaria en medio del Senado: tres hijos, su nuera, su hermana, su hermano, mejor dicho, su sobrina, saludo grande a la sobrina y su cuñada.

Una suerte de "Clan Bedia" que cobra toda de la cámara de senadores, y te digo que no voy a hacer algo para no arruinarle el día a la gente, que es sumar todos los cargos. No lo voy a hacer.

Te tiré algunos tips: categoría 3, 700 Lucas; categoría 1, 1.200.000. Sumalo, son un montón, son un montón de palos. No hay nada más lindo que la familia unida y trabajando todos juntos en el Senado de la Nación Argentina.