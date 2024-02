Editorial Facundo Pastor: "La insólita grieta mosquito"

Fue durante la ceremonia de un Martín Fierro en el año 2013, Jorge Laata se subió al estrado y habló de la grieta en la Argentina, término que a partir de ese momento se empezó a instalar que, obviamente, en la praxis en la práctica estaba instalado. La grieta en este país existe desde hace mucho tiempo y no tiene, o no parece, tener solución.

No quiero ir a la mirada obvia de unitarios y federales de peronistas - antiperonistas. Pero, en fin, ustedes saben más y conocen mejor la grieta, porque la grieta está instalada, quizás ahora en una versión más violenta, incluso desde lo verbal y desde lo dialéctico.

En la grieta se han discutido, a lo largo de estos años la educación, la ley del aborto, el rol del Estado, el rol de los medios, los planes sociales; y así podríamos enumerar cientos de temas, el rol de la cultura, que han quedado en medio de la grieta en medio de la grieta, o mejor dicho, de uno u otro extremo de la grieta, no es fácil pensar. Ahora todos esos temas que quedaron en medio de la grieta o de un lado y de otro a los cuales, a los cuales podríamos sumar muchos más, son temas válidos de discusión.

Hoy se empezó a discutir y a meter en la grieta a los mosquitos. Este país es muy original. Hoy, desde el estrado del portavoz presidencial se inició la insólita "grieta Mosquitos", no me crees, no lo escuchaste, escucha.

(Audio) "En relación a la proliferación de mosquitos y los casos de dengue registrados, comentarles que el Ministerio de Salud está en permanente coordinación con las provincias, especialmente con aquellas que están más afectadas por el dengue. Nos gustaría hacer alguna aclaración con respecto a este tema: no queremos que se pierda de vista que gran parte de este problema, se da por la responsabilidad que se tuvo en el fracaso en las políticas de prevención que se han hecho, que se han realizado durante el año pasado. Bueno, esta tarea de prevención y de difusión de lo que es el dengue y de cómo prevenirse, no estuvieron bien implementadas. Se jactaban muchos de haber tenido como logro, el que salud sea ministerio, recordarán ustedes aquel famoso cántico de Tenemos ministerio. Sin embargo, en la gestión evidentemente el ministerio brillaba por su ausencia. Sabemos que más allá de los factores climáticos, los mosquitos tienen un ciclo y las acciones, para evitar los criaderos, deben darse con anterioridad a en este caso, el problema que estamos transitando con respecto al dengue, en este momento".

Un minuto y medio de este audio no se entendió nada. Manuel no se entendió nada. A lo que apuntó el vocero presidencial nació la grieta mosquito. Acto seguido, el ministro de Salud de Kicillof, Kreplak, se subió a Twitter. Todo pasa en Twitter, muchachos, eh? Si no tenés Twitter, no existís.

"Muy preocupante la falta de difusión de las medidas de prevención", dijo Kreplak. "El desconocimiento del ciclo de vida de siete a diez días de Aedes Aegypti que transmite el dengue, entre otras enfermedades, y la confusión entre este vector y el Aedes albifasciatus, mosquito que hoy nos invade", dijo Kreplak.

Esto se da prácticamente en cadena nacional. La comunicación responsable es fundamental para una correcta estrategia de prevención y cuidado de enfermedades. Dicho de otra manera, desde el Gobierno confunden esta invasión de mosquitos que tenemos, que es el mosquito campero, que es el mosquito que pica y no te transmite dengue. Cientos de notas en los medios, con médicos y especialistas, y algunos científicos del CONICET que el Gobierno desprecia explicándolo.

Cuando lo escuchaba, el vocero, me dio a pensar, quizás alguien me ayuda por ahí ¿Cuánto tuiteó hoy el presidente? ¿Cuánto estuvo el presidente hoy de tiempo en redes? Hay una web que lo mide, que es Milei o nulo. Bueno, creo que supera las tres horas.

Hoy el Gobierno no cree en la comunicación política pública. Cree que absolutamente todo lo que podemos pensar como pauta, es sinónimo de opereta, de opacidad; es sinónimo de periodistas en sobrados. Bueno, para este tipo de cosas sirve la comunicación oficial pública.

Pero si efectivamente no creen, usen las redes sociales porque quizás, y acá lo abro el tema, por ahí esté naciendo una nueva manera de hacer política, una nueva manera de comunicar los actos públicos políticos. Por ahí el presidente dice: "Tengo dos millón y medio de seguidores, les hablo directamente en mis redes sociales". Pues entonces presidente use para explicarle al pueblo cómo prevenirse del dengue se está muriendo la gente, se está muriendo.

Gente no es para meter cualquier tema adentro de la licuadora de la grieta y que de repente, ahora exista, aparezca, nazca una grieta vinculada al mosquito.

350 likes hizo este de marzo el presidente. Usen las redes sociales, si desprecian la comunicación pública política que ojo puede ser un camino. No lo digo en forma irónica. Lo digo de verdad.

Agarren las redes, súbase, haga un vivo de Instagram, presidente o el vocero y transmitan a la gente la importancia de que no haya un cacharro con agua, la importancia de reponer el repelente cada 45 minutos. Bueno, lo que dicen los médicos, si no vale todo lo mismo discutir una cosa de la otra y es como es como un eterno, un una eterna grieta de cualquier tema. Con la salud no jodan.

Escuchá el comentario editorial de Facundo Pastor acá: