Editorial Facundo Pastor: "La pobreza, la verdadera tragedia argentina"

¿Cuál es la verdadera tragedia de la Argentina? Te hago la pregunta y te dejo dos segundos para que la pienses ¿Cuál es la verdadera tragedia de la Argentina? De este momento, de hace 20 años, de hace 30 años. Los números de pobreza van creciendo hoy la universidad Di Tella a través de un estudio que hace uno de sus profesores, para mí, un tipo muy claro a la hora de comunicar que es el profesor Martín González Rozada publica a Proyección Nueva dato de hoy hace un par de horas de la tasa de pobreza para el semestre Noviembre 2023, No Gobierno Alberto Fernández; Abril 2024, Gobierno de Milei esa cifra, que para mí es la verdadera tragedia Argentina, indica que en ese semestre 48,9% de los argentinos y argentinas son pobres.

Es un índice, repito, que estremece solo de pensar que la Argentina van camino a que la mitad de su población sea pobre. Y es una verdadera tragedia, porque cuando uno entra en ese número, desarma de alguna manera ese número, se encuentra con datos que verdaderamente son un golpe al mentón de cualquiera que tenga un grado de sensibilidad, que es que siete de cada diez pibas y pibes en Argentina son pobres. Es una piña al mentón.

Hace 48 horas que no paramos de hablar de la pobreza a través de la causa de los planes sociales, lo de los beneficiarios que son apretados por sus propias organizaciones o de los comedores, que en algunos casos no existen, que en otros casos existen que esas causas no tapen que el Gobierno de Milei tiene que seguir, asiste asistiendo esos comedores.

Dato de una fuente de Cáritas: se duplicó la cantidad de gente en los últimos cinco meses que asiste a comedores; dato de esa misma fuente de Cáritas, cambió el perfil socioeconómico de la gente que va a los comedores ¿Repito? Se duplicó la cantidad de gente en comedores, dato de una fuente de Cáritas y cambió el perfil socioeconómico de aquellos que asisten: Gente que alguna vez fue clase media que está tropezando se para caerse al sistema y van a buscar un plato de comida.

Esto no es de Milei, eh, esto es es de por lo menos los últimos años del Gobierno de Cristina, el gobierno de Macri y el Gobierno de igual no gobierno de Alberto Fernández. Basta con ver que hubo momentos donde la Argentina tuvo no hace mucho tiempo 26% de pobreza. Hoy toca el 50% de pobreza, dato que expone justamente la proyección que hace el profesor Martín González Rozada para la Universidad Di Tella

¿Y qué pasa cuando hay pobreza? ¿Qué pasa en las barriadas cuando hay pobreza? Hipótesis 1: La gente se endeuda. Hipótesis 2: se endeuda con quién le puede prestar un mango. Hpótesis 3: se endeuda con quien le puede prestar un mango y generalmente, que puede prestar en los barrios, por estas horas es el narco.

En las últimas horas es el marco del aniversario número 50 del asesinato, el padre Mujica, en manos de la Triple A, en el Luna Park habló el arzobispo Jorge García Cuerva. 50% de pobreza. ¿Y qué mira la iglesia de esto? ¿Qué ve la Iglesia cuando Mira esa foto que la verdadera tragedia argentina?

La droga. El Paco. La Pandemia silenciosa. Los pobres como material de descarte. El sicariato. Jueces, políticos y empresarios con las manos manchada de sangre. Pibes no escolarizados, pibas que no saben leer y escribir. Chapotear en el odio, chapotear en el barro. Así anda a la Argentina. Así anda el país hace mucho tiempo: chapoteando.