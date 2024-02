Editorial Facundo Pastor: "Maturano, un camaleón político"

¿Quién es Omar Maturano?, el sindicalista que encabeza este reclamo ferroviario, este paro de trenes que ha dejado a cerca de un 1.100.000, 1.200.000 personas sin poder ir a trabajar; y ahora, como contamos la primera hora, sin poder volver a casa.

Maturano es el jefe del sindicato de los maquinistas de tren desde el año 1994. El gremio se llama La Fraternidad, tiene lógica el nombre porque para designar a un maquinista, tanto el Estado como el privado, tiene que tener un aval gremial. Quiere decir un hijo de un maquinista, un pariente, alguien vinculado al sindicato; de ahí que uno puede pensar que es una verdadera fraternidad.

En las últimas horas, previo al lío de hoy, nosotros hablamos con Omar Maturano, dijo que él era peronista. Bueno, fue Menemista, fue kirchnerista, fue Macrista, apostó en algún momento por Alberto Fernández. Después se empezó a pelear con el kirchnerismo (de hecho, su hijo forma parte de la rama de la juventud sindical de la CGT). Fue muy duro en las últimas horas contra La Cámpora. Hay un ajedrez sindical que tiene que ver con el transporte, que también se está jugando el propio Maturano. No voy a entrar ahí porque sería aburrirlos mucho.

Nosotros previo a este lío le dijimos a Maturano hace pocas horas en este programa que la gente iba a estar muy enojada hoy me dijo de todo Maturano: "Vos no sos peronista". Bueno, pero se lo advertimos.

Escucha: (Audio) "Pensando en la gente en el laburando en el que toma el tren ese día. No, no. Sí, Omar, vos me quieres llevar a lo que yo no, Omar, que que usted ¿a cuántos trabajadores representa Omar? -No, no, yo represento a los productores de trenes. -¿Cuántos son? Ayudante, ¿Cuántos son, Omar? ¿Cuántos son para jubilados y pensionada? Bien, Pero cuántos son más veintiuno? Mil veintiuno, mil. Y cuánta gente entra al conurbano en tren todos los días?. -No pa pa pa. -Pero vos si vos a mí no me votaste vos que toma tren? A mí no me votaste vos que te tengo que -pero para que entonces se cagan, Se cagan en la gente.

Nosotros se lo dijimos. Esa es la sensación que hoy tiene el usuario. Después de la nota con Maturano, que tuvo momentos picantes. Sí, tensos, alguien me llamó y me dijo: "21 mil afiliados no son ¿eh?", le creo a Maturano, que es el secretario general, me dice: "Son mucho menos", pero bueno, no importa, no importa.

El universo sindical Ferrovial, del sistema ferroviario es más amplio, por eso hay un ajedrez que también se está jugando hacia adentro. Este duelo es hacia adentro, es con el gobierno. Es con el gobierno que también busca a través de pelearse con Maturano y elegir los enemigos de siempre: Maturano, Baradel, los Moyano también, el gobierno busca allí una identidad política, una narrativa política.

Este es Omar Maturano, hijo, justamente de una familia de clase muy trabajadora; con el tiempo, obviamente ha logrado prosperar Maturano me preguntó dos veces: "¿Vos viajas en tren?" ¿Y usted en qué viaja, Maturano?

(Audio) -Yo no me pinto la cara. No juego a la grieta. No opero para nadie. Estoy pensando en el tipo el laburando que el miércoles tiene que ir a laburar y no puede laburar. - ¿Vos viajas en tren, no? -Hace un tiempo que no viajo en tren, pero he viajado en tren mucho tiempo después de tren. -Lo veo valor, te felicito, que no viaja en tren en pero yo tampoco. Pero a dóndeA dónde quiere ir? Con que yo no viajo en tren o mar Vivo a quince cuadras de mi trabajo. Quiere que me tome un tren para que usted esté contento? -Si yo tengo un medio de comunicación, yo defiendo a los míos. -Pero perdón, Usted me dice a mí que yo no viajo en tren.Usted me quiere correr. Por eso? - Te pregunté usted en qué viaja, Omar ¿Quiere que entremos en ese tema ¿Usted en qué viaja Omar? Si, La última vez que yo perdono, Omar. Si la última vez que yo lo investigué, usted viajaba en un Audi.

A5 es el modelo y no es el único Audi, sino que el sindicato tiene cinco Audi. Y hay imágenes de esto y hay archivo de esto. Yo no quiero entrar ahí. Quizás haya que pensar que Maturano fue Menemista, kirchnerista, Macrista, que apostó por Alberto Fernández y que ahora usa la confrontación, con un gobierno al que parece que le gusta confrontar, por un ajedrez sindical interno.

Yo me pregunto, ¿La CGT de dónde está? Cuando vos tenés un país donde hay un millón de trabajadores afectados ¿Dónde está la CGT? ¿Qué dice la CGT de esto? ¿Qué piensa la CGT de Maturano?

Escuchá el comentario editorial de Facundo Pastor: