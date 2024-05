Editorial Facundo Pastor: "Menem: ¿prócer o demonio?"

Escuchá el comentario editorial completo de Facundo Pastor acá:

Hoy sucedió algo muy particular en la Casa de Gobierno, porque el presidente Emile inauguró un busto de Carlos Menem, allí en el Salón, justamente, de los bustos de la Casa Rosada, dijo Milei.Algo así como: "Aunque les duela, Menem fue el mejor presidente de la historia".

El día elegido para descubrir ese gusto de Carlos Menem no es un día más Hoy se cumplen treinta y cinco años este momento (audio) Ese grito que terminó siendo bandera para muchos el "siganme que no lo voy a defraudar". En términos históricos ¿Defraudó o no defraudó Menem?

Hoy se dio un debate, lo discutíamos incluso en la previa del programa un lindo debate, un debate interesante. Vos que estás del otro lado, escuchando, volviendo a casa, acompañándonos ¿Crees que le suma a Milei reivindicar la imagen de Carlos Menem?. ¿Qué imagen tiene el pueblo, la sociedad en general, de lo que fue el menemismo? Que se iniciaba con ese discurso. Hace treinta y cinco años, en la primera victoria electoral como presidente que tenía Menem. Luego Vendrían 10 años. Algunos de esos diez años de estabilidad económica, de reforma de transformación de la Argentina, otros no tanto.

Veía hoy a pantalla partida en un canal de televisión en A24, el momento que se descubría el busto de Carlos Menem de un lado; y a pantalla partida, Un grupo de empresarios Pyme en la puerta del Congreso, temiendo que su Pyme pueda cerrar.

Los últimos cuatro años del gobierno de Menem fueron muy malos para la industria. Cifras que muestran caídas, por ejemplo, en El Palo textil del 57% de las pymes de primes o industrias vinculadas a la metalmecánica, 67% de caída automotores 69% de caída. Y así podría seguir: edición impresiones 36%.

¿Fue Menem, un prócer o un demonio? Para muchos, seguramente, podrá ser un placer para Milei no me cabe duda, lo había dicho en Campaña: Milei cree, considera, que Menem fue el mejor presidente de la historia argentina, claro, hasta el porque él se mira en el espejo de Menem.

Ahora El menemismo También fue la causa de contrabando de armas a Ecuador y Croacia; También fue el atentado a la embajada y la Amia; la voladura de todo un pueblo Río Tercero; los casos enormes caso de corrupción IBM Banco Nación, María Julia, todo eso también fue el menemismo; todo eso también fueron esos diez años de una Argentina que encontró por momentos en la convertibilidad, estabilidad económica y, por supuesto, cero inflación, cero inflación.

También Menem fue la muerte de Carlitos Menen Junior, también eso pasó durante su gobierno. La muerte de su propio hijo. Quizás por todo esto que acabo de decir. Hoy había una ausencia notoria en Casa Rosada: estaban sus nietos, estaba su hermano, sus sobrinos; su hija, quién habló muy emocionada, como también estaba emocionado el presidente cuando recordó esto escuchalo: (Audio)

Y aparentemente no se equivocó Menem, porque Milei terminó hoy inaugurando o descubriendo ese busto. Menem ¿prócer o demonio? Vos que estás el otro lado, que por ahí votaste a Milei; el que no lo votó, puedo llegar a interpretar la respuesta, pero los que lo votaste ¿crees que le suma Miley en términos de popularidad, reivindicar la figura de Carlos Menem? ¿Qué imagen crees que tiene el pueblo en general de lo que fue el menemismo?

Hoy había una ausencia muy notoria, por eso mencionaba recién la muerte de Junior. Hoy, entre los presentes no estaba Zulema Yoma. Por algo será.