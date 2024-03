Editorial Facundo Pastor: "Milei y su desprecio a la salud pública"

No fueron muchos los contactos con la gente, con el pueblo que ha tenido el presidente Javier Milei, en estos menos de 90 días. Digo, trato, de acordarme aquel primer contacto cuando asumió y le dio la espalda al Congreso y pero bueno, fue un acto político, habló desde una escalinata y aquel viaje que hizo a Mar del Plata de lo que más se habló fue del beso a Fátima, creo que fueron dos viajes, pero ahí estuvo: estuvo adentro de un teatro, pudo sentir el calor popular, la gente lo aplaudió, etc.

Creo que hizo un viaje también a Bahía Blanca, en el marco de las inundaciones, con alguna alguna frase desafortunada respecto a el rol que el Estado tiene que tener o no en el medio de una catástrofe como la que se estaba viviendo en esos momentos en la ciudad. No son muchos los contactos que el presidente ha tenido con el pueblo.

Por eso hoy temprano, cuando vi que el presidente iba a ir a un colegio, al Cardenal Copello, donde él hizo su formación, me pareció interesante ver cómo se iba a mover el presidente, qué iba a decir, qué les iba a contar, qué experiencia iba a trasladarle a los pibes y las pibes que lo estaban mirando atentamente; entre paréntesis, tremendo lo que sucedió con los chicos que que se desvanecieron, que se desmayaron. Quizás nos podamos después hacer alguna pregunta, ¿Qué pasa que en un mismo acto se desmayan dos chicos? Digo para por ahí pensarlo, pero en un rato la abordo.

Seguí muy de cerca lo que el presidente le iba a decir cómo se iba a comunicar, qué palabras iba a usar; es raro ver a un presidente en una escuela qué es privada, parroquial. Generalmente uno tenía asociada la idea de que un presidente, un gobernador, un intendente va a una escuela pública.

Pero bueno, hasta ahí podía llegar a entender su historia, su deseo de ir a poder contarle a sus maestros o maestras que, finalmente, un hijo de esa casa había terminado en presidente. En el medio apareció Teresa, que fue maestra de cuarto grado de Milei, a decirle: "Por favor, señor presidente, soy una jubilada, no nos apriete tanto", que yo quiero decir: "No nos ajuste tanto".

Después el presidente habló de la metáfora del pescado que es ya a esta altura, o digo con respeto, casi un aforismo de Naroski. Pero en un momento determinado, el presidente dijo que la educación pública es un mecanismo de lavado de cerebro. Y ahí dije: "Desbarrancó", porque me imagino lo que pueden sentir en estos momentos los alumnos o alumnas de una escuela privada, donde el presidente les dice que les están lavando el cerebro; y los padres y las madres, las familias que, por supuesto, apuestan a la educación pública o tienen como única opción la educación pública.

Y me acordé de algo, de alguien que alguna vez citó a Sarmiento; porque, repito, ya me parecía extraño que el presidente estuviera compartiendo un acto en una escuela privada parroquial. Digo lo la religión desde el punto de vista de lo liberal que es Milei. Ahora que desde la educación privada diga que la educación pública es un mecanismo de lavado de cerebro...

Me acordé de alguien, y con esto cierro, que una vez dijo esto, escúchenlo: (audio) Sólo el 16% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forman la escuela. Sólo el 16%. Sólo 16 de cada 100. Es decir, que el 84% de nuestros chicos no termina la escuela en tiempo y forma. A su vez, el 70% de los chicos que sí terminan la escuela, no pueden resolver un problema de matemática básica o comprender un texto. De hecho, en las últimas evaluaciones PISA la Argentina se encuentra en el puesto 66 de 81, y 7° en América Latina; siendo que Argentina fue el primer país en terminar con el alfabetismo en el mundo. Si se levantara Sarmiento y viera qué hicieron de la educación..."

Bueno, diagnóstico acertado del presidente: todas esas evaluaciones giran los resultados y los conocemos ¿Qué va a hacer usted, presidente por la educación argentina? ¿Cuál es el programa educativo de este gobierno? ¿Pensar y decir que la educación pública es un mecanismo de lavado de cerebro? ¿Y entonces, qué hacemos con las escuelas públicas? Y la cito a usted: "Si Sarmiento se levantara...".

Escuchá el comentario editorial de Facundo Pastor acá: