Editorial Facundo Pastor: "Milei y su escalada contra el periodismo"

Lo que más trato de pensar es por qué hace lo que hace Milei. Es decir, cuando vos te subis a una red social que, en definitiva, es como estar al aire en una radio a esta altura yo creo que no, o en la tele es un medio, a esta altura es un medio de comunicación, yo creo se han validado tanto a las redes sociales que no importa. Bueno, sería otra discusión.

De esto hablamos ayer, pero cuando vos te subís a un micrófono o a un teclado para disparar desde Twitter, y decís las cosas que decís o validas las cosas que validas, yo no puedo pensar, no me cierra la hipótesis de ahí: "Bueno, así es Milei, porque viste, es muy es un presidente muy, muy enérgico, muy efervescente".

Yo creo que es una persona inteligente, muy inteligente, muy inteligente. Sí, claro, pero tampoco me cierra la idea de pensar que esto que está haciendo lo hace con el objetivo. Digo, no quiero caer en la simpleza de pensar que lo que busca es validar con un electorado que le compró absolutamente todo lo que decía. Incluso le compró la idea de que todos somos sobrados.

Yo ya lo dije esto acá A mí no me pagan más o menos por criticar a Milei, por criticarlo a Kicillof, por criticar a Jorge Macri. No cobro más o menos cobro lo mismo todos los meses. Entonces no entiendo cuál es la motivación. Lo pienso todos los días.

Aquí lo sacamos a Ignacio Fianza el editor general, el dueño de la política online, un buen analista político que dijo: "Milei va camino a cometer el mismo error político que cometió el Kirchnerismo", qué es aislarse de tal manera; porque a ver, yo creo que allá a esta altura, la gente, toda la huevada que se dicen en redes sociales cada vez tienen menos efecto.

Y es factible que a esta hora, mientras yo esté diciendo esto, se suba un montón de gente anónima a decir pavadas, porque total es gratis y total nadie los conoce y total, nosotros hemos hecho nos hemos mandado tantas cagadas, como colectivo de prensa, como trabajadores, entre otras cosas, "La grieta", que se terminan validando los anónimos de las redes sociales.

Entonces arroba tres, tres, tres, cuatro, vale lo mismo que lo que diga Chiche Gelblung o Romina Mangel o no sé, Jonathan Vile o... no es lo mismo. No es lo mismo todos los inventos que uno ve en redes sociales, que lo que digan periodistas que son conocidos, que se supone están validados.

Entonces ahí es donde me pierdo, en el enigma de Milei, en pensar qué es verdaderamente lo que busca, porque habla con cuatro o cinco periodistas que tampoco le preguntan mucho, con lo cual no sé qué le sirve ni a los periodistas ni al propio presidente.

La única nota que recuerdo donde se le han preguntado cuestiones de sentido común fue con Chiche, que le preguntó por los jubilados, les preguntó por allá. Y después vuelvo a algo que yo me preguntaba y me voy a seguir preguntando por estas horas qué es ¿Para qué estamos nosotros? ¿Cuál es el rol que tenemos? ¿Qué espera la sociedad, El pueblo, la democracia del periodismo? ¿Qué esperan? ¿Qué se supone que tengo que hacer?

Por ejemplo, cito un ejemplo concreto El Gobierno logra controlar en enero y en febrero los gastos, el gasto público. Yo creo que está muy bien eso que hace tiempo que mucha gente o muchos venimos reclamando que hay que ordenar las cuentas.

Ahora, cuando vos te metés adentro de ese orden, te das cuenta que es un orden a costa de algo, y que tanto en enero, como en febrero no tengo claro lo de marzo, se ordenaron las cuentas a costa de un recorte que sufrieron los jubilados.

¿Y yo qué hago con eso? ¿Me hago el boludo? ¿No lo digo en la tele, no lo cuento todas las tardes aquí con ustedes? No lo digo, paso de largo. Destaco que está bien que ordenen las cuentas públicas, pero no remarco que están ordenadas a costa de cagar a los jubilados.

O sea, si yo no puedo plantearlo de esa manera, para qué te digo para qué estoy, si digo cuál sería el rol del periodismo, si yo no puedo decir que creo que es un error garrafal hacer mierda a la universidad pública. Porque aparte, si la universidad pública adoctrina gente como plantea Milei, o la educación pública adoctrina gente. Bueno, hay que decirle al presidente que una gran parte del gabinete, proviene de la universidad pública, con lo cual el adoctrinamiento debe ser para todos lados o no estaremos frente a claustros universitarios que forman tan bien que puede salir de la universidad pública, un peronista y un libertario de una misma carrera con buenos promedios.

Pero ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Cuál sería mi rol si yo no puedo marcar cada mes lo que pasa con la inflación? Miren, para que suene como tiene que sonar, yo creo que la inflación no importa el porcentaje, si quieren, lo discutimos, es un indicador económico que tiene un efecto de retardo. Esta cifra de inflación es el fracaso de la gestión de Sergio Massa en el misterio de economía, que el Gobierno de Milei no sabe qué hacer o dice que la baja, pero la sostiene, pero no controla los precios.

¿Se puede decir una cosa y la otra? ¿Se puede decir A sin que rápidamente rápidamente el presidente te acuse que sos B o decir sin que te acuse que sos A? Hasta dónde hemos llegado para pensar que esa es la lógica binaria barreta de absoluta crispación. De qué le serviría al oyente este programa que nos acompaña y mucho que yo le haga.

Como dijo hace poco, Creo que fue Nacho Fianza que nos generó. Yo lo anoté y me generó, me divirtió el algoritmo de Irigoyen. Qué lógica tiene que yo saque acá. Cuando salió Alberto Fernández con nosotros, ¿yo le pregunté Le pude hacer preguntas, Lo pude incomodar, pude hacerle repreguntas.

Y qué se supone que yo tendría que hacer si mañana el presidente, que la última vez que lo vi fue en un canal de televisión a los gritos a las punteadas, gritándome que cuando él asuma como presidente se tenía mucha fe. Yo no iba a poder trabajar en ningún lado.

"Preparate para correr porque si soy presidente no trabajás más".Eso me pasó, y hay testigos y hay varios testigos. A tal punto me pasó y hay varios testigos que están las cámaras internas del canal que se grabaron. ¿Ustedes se creen que yo utilicé eso, que yo utilicé eso para ser un show?, no,

Pero entonces repito, cuál sería el rol del periodismo en este momento. Y si quieren ampliarlo más, el rol del periodismo en la democracia ¿Para qué se piensan que estamos acá? ¿Para qué? Díganme para qué.

Dígame, señor presidente, si usted me está escuchando, qué le gustaría que yo le pregunte, pero deme una entrevista. No son tan agudas mis preguntas. Sí, me encantaría preguntarle qué piensa usted como presidente de esta república del rol de los medios. ¿Qué cree que tengo que hacer?

Todos los días cuando desde las ocho de la mañana estoy con el gerente de esta radio y con nuestro equipo de producción y con los chicos, con los columnistas intercambiando datos, viendo cómo armar un programa. O sea, ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Cuál es su idea del rol de los medios? ¿Qué cree que yo tendría que hacer?

A mí me gustaría preguntarle, preguntarle qué piensa de la educación pública, si es de verdad que cree que la educación pública doctrina a los estudiantes. Yo le digo sinceramente, yo creo que el presidente Milei va a controlar la inflación. Pienso que el presidente va a controlar la inflación. Después, si quieren, les sumo que lo deseo porque estamos todos metidos en esto ¿No?

Yo creo que el presidente va a controlar la inflación y con mucho esfuerzo, este país en algún momento se va a rearmar ahora si a ciento veinte ciento treinta ciento cuarenta días y allá ya me perdí, tiene este nivel de beligerancia contra los medios.

Si controla la economía y amplía su capacidad de popularidad y de apoyo ¿Qué va a pasar con los medios? ¿Qué va a pasar con los periodistas que podemos tener una mirada crítica de algunas cosas?. Porque no es que yo miro todo con anteojos o con una anteojeras, les estoy diciendo creo que va a controlar la inflación, pero se acumula mucho poder.

Yo trabajo en este medio hace en este grupo periodístico hace 20 años y lo hago con mucho, con mucha libertad, con mucha libertad. Pero digo, ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree que tienen que hacer los medios? Preguntarle lo que él quiere, lo que la secretaria de la de la de la Presidencia quiere, lo que su hermana quiere. Pero entonces eso no es periodismo.

Si me van a mandar las preguntas, si me van a sentar en un lugar, si me van a filmar con cámaras que no son las de mi canal y después disponer de ese material, pues entonces eso no es periodismo. No sé cómo se llama, pero no es periodismo. Será otra cosa.