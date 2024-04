Editorial Paulo Vilouta: "Privilegios para pocos"

Hoy les contaba temprano que desde hace mucho tiempo, por el tipo de programas que me ha tocado participar, tanto en mis tiempos de de fútbol como en los tiempos políticos y de actualidad, uno vive con una cuota de indignación por un montón de cosas, porque todos pretendemos vivir en un país mejor, en un país más sólido, con buenos modales, con buenos usos, con buenas costumbres. Y hacía tiempo que no sentía como ser humano.

Acá ya no, ni como ciudadano ni como periodista. Lo que me pasó ayer, cuando me enteré de esta falta de atropellos que tenemos los argentinos para no darnos cuenta que está bien y que está mal muchas veces haciéndonos creer que todo vale lo mismo.

Y me refiero, por supuesto, al Senado, que es el único tema importante y trascendente en el día de hoy y que no tenemos que dejar pasar. No tenemos que dejar que se muera con el fin de semana y no tenemos que opacar, porque lo que pasó ayer en Argentina fue obsceno.

Lo de hacer es una falta de respeto a los cuarenta y siete millones de argentinos que estamos en un momento durísimo, en un momento crucial, en un momento donde no sabemos si vamos bien o no, pero donde mucha gente está poniendo el hombro y donde mucha gente la está pasando muy mal en ese contexto tan difícil y tan duro donde vos tuviste que restringirte en alimentos, tal vez en medicamentos. Yo voy a la farmacia todos los meses porque tengo un tema crónico a resolver y veo la angustia de las empleadas cuando tienen que hacer maravillas para hacerle entender a la gente que los remedios hay que tomarlos, pero que la plata no alcanza el seguro del auto, que es obligatorio.

Y tener un auto no es un lujo. La patente, los colegios, la luz, el gas que estaban por el suelo, por supuesto, pero que a vos no te dieron las herramientas para poder encarar la nueva etapa la prepaga, la nafta, el impuesto a las ganancias que se viene.

Y vos ves que los senadores acordaron subir un sueldo a más de siete millones de pesos y trataron que no se notara porque lo manejaron con un secretismo bestial y tuvieron un voto culposo porque no les da la cara para decirle a todos los argentinos Che, vamos a ganar siete millones de pesos cuando vos tenés un sueldo módico o cuando vos tenés que hacer una changa complementaria o cuando vos sos los cinco millones de argentinos estás entre ellos, que estás en negro y no tenés paritaria y no tenés obra social y no tenés nadie que te proteja y te cubre o sos jubilado y estás pendiente que ayer te contemos que te van a dar otra vez el bono de setenta lucas porque con ciento noventa mangos y esas setenta Lucas no te alcanza para vivir porque estás en línea de pobreza o porque sos una mamá que te rompes el alma y estás al frente de tu casa y tenés una asignación universal que es brillante la idea y el derecho.

Pero sabés de cuánto es de diecinueve mil ochocientos dieciocho mango? Estos tipos y estas miras que yo los trato así porque realmente no los puedo poner en el rol de los senadores de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, van a tener un salario de cuatro millones y medio gastos de representación que la verdad que no sé qué es esto, no un millón ochocientos mil desarraigo, porque viven lejos y tienen que no sé qué cosa, además de todo lo que tienen atrás, asesores, empleados Es mentira que esto no mueve la aguja, mueve la aguja porque si vos sos privado y te tienen que homologar tu paritaria para no romper la inflación, díganme cómo hacemos para que no rompa la inflación, el aumento de esta gente, esta gente que lo hace en forma culposa y donde todos son responsables desde el primero al último.

Hoy van a escuchar muchas expresiones que yo no voté, que yo me quiero bajar, pero sin el quórum de los senadores de la Libertad avanza la sesión donde subieron los ingresos. No se podría haber llevado a cabo Punto número uno. Si no saben el reglamento, por favor, traten de entenderlo.

Traten de estudiarlo. No es tan complejo, no es tan difícil. Ganaron una banca y van a ganar más de siete millones de pesos. Pero por favor, sepan cómo es la normativa del Congreso de la Nación.

Recuerden que cuando se vota a mano alzada, quien no está de acuerdo tiene que expresarlo en voz alta y quien se abstiene pedir autorización al cuerpo antes de la votación.

Todos los senadores votaron afirmativamente el aumento de la dieta porque quieren la guita o porque no conocen el reglamento o porque tienen una actitud despreciable como la que tuvo el señor Martín Luau, que por momentos lo ubicamos en la nueva política y por momentos lo ubicamos en estas cosas, que son realmente de un nivel paupérrimo, que no tienen empatía con la sociedad y que es algo obsceno en un país donde el cincuenta de la gente está pobre y donde los chicos no mofan todos los días.

Es mentira que nada mueve la aguja, todo mueve la aguja, porque si yo tengo mil mangos en mi casa los tendré que distribuir de la mejor manera posible para poder vivir bien. Pongo un ejemplo, por supuesto que no tiene sentido, porque nadie vive con ese dinero. Esta gente hace lo que se les da la gana