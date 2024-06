Editorial Facundo Pastor: "Milei y una pista sobre el Cepo"

Escuchá el comentario editorial de Facundo Pastor acá:

Ayer trabajábamos la idea de qué va a pasar con el Cepo, y cómo convive un Gobierno de tinte liberal con esta tremenda restricción cambiaria que es el Cepo cambiario. Bueno, hoy creo que el presidente, por primera vez, en forma muy indirecta, arrojó una pista, un pequeño detalle que sucedió en sus redes sociales, sobre qué podría llegar a pasar con el Cepo; sobre qué podría llegar a suceder o demorar la salida de estos controles al dólar.

El propio Milei, en su cuenta de "X" retuiteó a Darío Epstein, que es uno de los principales asesores financieros que uno puede leer, y que seguramente el Presidente también sigue y mucho ¿Qué puso Darío Epstein?: "Estimados, estimadas, no hay ninguna duda de que el Cepo es una porquería, entre paréntesis heredada", los paréntesis son de Epstein. "Y tampoco, no hay ninguna duda que el Presidente y sus ministros están en contra del Cepo. El punto es levantarlo de forma tal de no generar un daño mayor. Romper todo es un minuto, construir lleva tiempo".

Pistas, datos, contextos de lo que puede estar pensando o pasándole por la cabeza al Presidente, interpretado a través de un retuit, que hace efectivamente el Presidente de la mirada del asesor financiero Darío Epstein. "El punto es no generar un daño mayor", dice Epstein, y lo replica Milei.

¿Hay régimen de inversiones? ¿Hay Rigi con Cepo? ¿Hay? Y si no hay inversiones que entran ¿Cómo repunta todo esto?